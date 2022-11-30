Педагогів обурила поведінка нардепа Тищенка під час візиту до пункту обігріву

Керівники закладів освіти Святошинського району висловили обурення візитами до пунктів обігріву народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка. На їх думку, через таких "ревізорів" перекреслюється ідея підтримки людей.

Про це заявила від імені своїх колег директор Київської гімназії східних мов №1 Оксана Проскура.

"Позиція керівників закладів освіти Святошинського району. Мовчати не будемо. Ревізуванням депутатом Верховної ради паном Миколою Тищенком Пунктів Незламності, що наразі знаходяться в закладах освіти Святошинського району, та його гнівним постом у фейсбуці щодо неготовності таких пунктів прийняти мешканців району, проявами зверхньої поведінки під час візиту, принизливим ставленням та образливою риторикою допису у ФБ перекреслюється прекрасна та своєчасна ідея допомоги та підтримки людей під час війни", - заявила Проскура.

Вона наголосила, що такими перевірками Тищенко образив усіх керівників закладів освіти.

"Пане Миколо Тищенко, ви образили керівників закладів освіти, які з 24 лютого стійко тримають освітній фронт, бо для мешканців своїх мікрорайонів очолювані ними заклади освіти стали пунктами, де громадянам точно нададуть допомогу, підтримають словом і ділом. Ви такими інспекціями фактично "обнулили" дев‘ятимісячну роботу у воєнний час керівників закладів освіти Святошинського району", - сказала Проскура.

Директор також підкреслила, що працівники закладів освіти сумлінно виконують свою роботу без жодних перевірок та ревізій.

"А генератори ми навчилися запускати і, до слова, не на вимогу депутата, а задля людей, бо їм віддаємо ще й тепло своїх сердець. І зарплати свої готові віддати на ЗСУ, і підтримувати наших захисників і захисниць будемо до Перемоги. І дітей навчатимемо, і любитимемо, й оберігатимемо. Без інспекцій, перевірок, і ревізій", - наголосила вона.