Пастух перегнал стадо овец с Донбасса на Волынь и спас животных: шел с ними 50 километров

Отважному пастуху удалось пригнать с территории, где идут тяжелые бои, стадо овец на Волынь. Владимир Алехин спас жизнь 500 животных и гнал стадо 50 километров.

Детали поступка

Пастуху удалось пригнать огромное стадо из Павловки в село Новостав Волынской области. Дом украинца уничтожили оккупанты, но животных ему все же удалось спасти.

Отметим, что пастух не захотел жить под гнетом российских оккупантов и принял решение бежать вместе с овцами. Когда Владимир достиг Волынской области, он попросил пристанища у местного фермера.

"Я их 50 километров пешком гнал, мы бежали с животными от войны, попросился к человеку на ферму", - вспоминает Владимир Алехин.

Потом донецкий фермер объединился с волынским и теперь стадо увеличилось.

Выпасают овец собаки - Люся и Рошен.

Весной два фермера решили поделить приплод пополам, а пока овечки мирно пасутся на пастбищах.