Пастух перегнал стадо овец с Донбасса на Волынь и спас животных: шел с ними 50 километров
Отважному пастуху удалось пригнать с территории, где идут тяжелые бои, стадо овец на Волынь. Владимир Алехин спас жизнь 500 животных и гнал стадо 50 километров.
О героическом поступке мужчины рассказало "Суспільне Луцк".
Детали поступка
Пастуху удалось пригнать огромное стадо из Павловки в село Новостав Волынской области. Дом украинца уничтожили оккупанты, но животных ему все же удалось спасти.
Отметим, что пастух не захотел жить под гнетом российских оккупантов и принял решение бежать вместе с овцами. Когда Владимир достиг Волынской области, он попросил пристанища у местного фермера.
"Я их 50 километров пешком гнал, мы бежали с животными от войны, попросился к человеку на ферму", - вспоминает Владимир Алехин.
Потом донецкий фермер объединился с волынским и теперь стадо увеличилось.
Выпасают овец собаки - Люся и Рошен.
Весной два фермера решили поделить приплод пополам, а пока овечки мирно пасутся на пастбищах.
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