За парты вернутся не все: как будут учиться дети в Украине после каникул

В красной зоне дети будут учиться дома (фото: freepic.com)

После каникул не все школьники вернутся за парты

После каникул не все украинские школьники вернутся в учебные заведения. Министерство образования и науки дало рекомендации того, как будут учиться дети после двухнедельного перерыва от учебы. Ученикам из "красной" карантинной зоны рекомендовано обучение дома. Об этом сообщают в ТСН.

Возвращение детей за парты будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Начальную школу максимально постараются вернуть в процесс очного обучения, а вот со старшеклассниками возможна смешанная система.

Не все регионы прислушиваются к рекомендациям МОН. Например, в Ивано-Франковске и Тернополе после каникул в школы вернулись все дети. Эти города сейчас относятся к "красным зонам".

В Чернигове за парты сели только ученики начальной школы, а старшеклассников перевели на удаленное обучение.

50% областных центров, которые тоже находятся в "красной" карантинной зоне ожидают разъяснения сверху, в каком формате они будут учиться с понедельника, 2 ноября.

Отметим, что в Киеве школьники вернутся в учебные заведения 29 октября, в четверг. Столица сейчас в "оранжевой" зоне карантина.

Как будут учиться украинские школьники после каникул

Отмечается, что по состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов и в 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

Как мы ранее писали, в МОН Украины рассказали, закроют ли школы после окончания осенних каникул.