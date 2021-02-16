Партия "Шария" зарегистрирована совсем на другого Шария - СБУ
Партия Шария формально зарегистрирована не на Анатолия Шария, которому объявили о подозрении в госизмене, а на гражданина Виктора Шария. Сегодня Служба безопасности проводит с мужчиной следственные действия.
Об этом 16 февраля заявили в пресс-службе СБУ в комментарии РБК-Украина.
При этом в спецслужбе подчеркивают, что речь о задержании Виктор Шария не идет.
Так в СБУ отреагировали на размещение сегодня на Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный" с "задержанием" однофамильца политика и блогера.
Видео о якобы "задержании" правоохранителями Виктора Шария
В описании под кадрами утверждалось, что Виктора Шария будто бы задержали по причине того, что он "рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".
В Службы безопасности 16 февраля отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием.
"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - рассказали в спецслужбе.
Напомним, что Виктор Шарий - человек, на которого формально зарегистрирована партия "Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.
Еще в октябре 2020 года в пресс-службе Окружного административного суда Киева заявляли, что Виктор Шарий обратился в ОАСК с требованием запретить "Партию Шария", связанную со скандальным блогером.
Истец требовал обязать Минюст через суд запретить деятельность этой партии, так как "использование его фамилии в названии партии быть не должно происходить без его согласия".
Ранее сообщалось, что из-за статьи о Шарие избили известного журналиста Андрея Качора.