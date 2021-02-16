ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Партия "Шария" зарегистрирована совсем на другого Шария - СБУ

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 19:09
Партия "Шария" зарегистрирована совсем на другого Шария - СБУ Анатолий Шарий (фото: facebook.com/anatolijsharij)
Автор: Владимир Костырин

Партия Шария формально зарегистрирована не на Анатолия Шария, которому объявили о подозрении в госизмене, а на гражданина Виктора Шария. Сегодня Служба безопасности проводит с мужчиной следственные действия.

Об этом 16 февраля заявили в пресс-службе СБУ в комментарии РБК-Украина.

При этом в спецслужбе подчеркивают, что речь о задержании Виктор Шария не идет.

Так в СБУ отреагировали на размещение сегодня на Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный" с "задержанием" однофамильца политика и блогера.

Видео о якобы "задержании" правоохранителями Виктора Шария

В описании под кадрами утверждалось, что Виктора Шария будто бы задержали по причине того, что он "рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".

В Службы безопасности 16 февраля отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием.

"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - рассказали в спецслужбе.

Напомним, что Виктор Шарий - человек, на которого формально зарегистрирована партия "Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.

Еще в октябре 2020 года в пресс-службе Окружного административного суда Киева заявляли, что Виктор Шарий обратился в ОАСК с требованием запретить "Партию Шария", связанную со скандальным блогером.

Истец требовал обязать Минюст через суд запретить деятельность этой партии, так как "использование его фамилии в названии партии быть не должно происходить без его согласия".

Ранее сообщалось, что из-за статьи о Шарие избили известного журналиста Андрея Качора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Служба безопасности Украины партия Анатолий Шарий
LITE
В Украину скоро придет резкое потепление: синоптики назвали дату
В Украину скоро придет резкое потепление: синоптики назвали дату