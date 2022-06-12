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Парамедик из Мариуполя рассказал о самых сложных днях войны

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Воскресенье 12 июня 2022 16:29
Парамедик из Мариуполя рассказал о самых сложных днях войны Фото: парамедик из Мариуполя рассказал о самых сложных днях войны (t me)
Автор: Илона Свиридова

Парамедик службы скорой медицинской помощи Мариуполя Сергей Чернобривец пришел в больницу первого дня войны и отработал 22 суток подряд.

Свою историю он рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Первым его раненым был человек, получивший травмы дома - "прилетело", когда смотрел телевизор. К сожалению, это было только начало.

Однажды в больницу привезли семилетнюю девочку, она была в свитере, с кровью на спине. Парамедики разрезали одежду - и замерли. В теле живого ребенка было отверстие. Рана, через которую можно увидеть, как бьется сердце. Эта история закончилась хорошо.

"Каждый знал свою работу - и это ее спасло. Девочка жива, с ней все в порядке. Я приезжал в больницу, и она передала мне свой рисунок, - говорит Сергей.

Парамедик признается: был случай, когда потерял контроль над собой. Мужчина привез тяжело раненного сына лет 16-ти. Без сознания, с травматически ампутированными конечностями, без жгутов для остановки кровотечения... Сергей отчаянно начал его реанимировать. До сих пор не понимает, почему - но не мог остановиться.

"Я реанимирую и кричу: давайте что-то делать! Меня оттащили. Все понимали, что он уже приехал мертвый. Пацану 16 лет, вся жизнь была впереди...",- вспоминает Сергей.

Он рассказал, как помогал спасти женщину из разбитого роддома, как едва не попал под обстрел танка и прорывался к пациентам во время авиаударов. В конце концов Сергей уехал из Мариуполя, но уверен, что вернется. Смотрите и слушайте полную историю по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" - крупнейший в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

Расскажите свою историю! Это можно сделать так:

- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

- посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

- обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

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