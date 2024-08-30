П'ять причин обов'язково їсти сливи, про які не всі знають

Сливи — кісточкові плоди середнього розміру. Найпопулярніший сорт має темну лілово-червону шкірку з жовтою м’якоттю всередині, але ви також можете знайти сливи зеленувато-жовтого кольору. У всіх сортів в центрі плоду є кісточка, яка не їстівна. У висушеному вигляді сливи називають чорносливом.в Україні їх сезон з серпня по вересень.

Чому ці солодкі плоди треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на GoodFood.

Топ-5 переваг слив для здоров'я

Багаті антиоксидантами

Сливи багаті рослинними сполуками, які мають антиоксидантні властивості - це означає, що вони запобігають реакції кисню з іншими хімічними речовинами та пошкодженню клітин і тканин. Вони особливо багаті антоціанами, сполуками, які також відповідають за темний колір шкірки сливи. Фактично, дослідження показують, що сливи багатші цими захисними сполуками, ніж інші фрукти, включаючи персики та нектарини.

Мають протизапальні властивості

Захисні рослинні сполуки в сливах мають протизапальні властивості і можуть допомогти запобігти хворобам, включаючи рак, діабет і ожиріння.

Допомогають контролювати рівень цукру в крові

Сливи особливо багаті на поліфенол під назвою хлорогенова кислота, сполука, яка також міститься в каві, яка, здається, допомагає збалансувати рівень цукру в крові та регулює апетит.

Вживання цілого фрукта гарантує, що ви отримаєте користь від його багатого вмісту клітковини, яка допомагає уповільнити вивільнення природного цукру.

Підтримують здоров'я серця

Сливи багаті різними вітамінами і мінералами, в тому числі кальцієм, який забезпечує нормальне згортання крові. Вони також містять калій і вітамін С, а також багаті захисними поліфенолами, які пов’язані зі зниженням факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Покращують когнітивну функцію

Дослідження на тваринах показують, що багатий вміст поліфенолів у сливах може допомогти пом’якшити вікове погіршення когнітивних функцій.

Чи можна всім їсти сливи?

У деяких людей на сливи буває алергія. Вони належать до категорії алергенів "пилок берези", разом з яблуками та персиками, і вони можуть викликати свербіж і набряк ротової порожнини або горла у постраждалих.

Симптоми алергії зазвичай розвиваються протягом декількох хвилин, і вам слід звернутися до свого лікаря загальної практики, якщо у вас виникне побічна реакція. Однак якщо це переростає в серйозну реакцію, відому як анафілаксія, вам потрібна невідкладна медична допомога.