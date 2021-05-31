Не отвечал на звонки: принц Гарри узнал о смерти дедушки от случайного человека

Принц Гарри узнал о смерти своего дедушки принца Филиппа от случайного человека - американского полицейского, который приехал в дом Гарри и Меган в три часа ночи.

Внук Елизаветы II вместе с женой и двухлетним сыном Арчи последний год живут в Калифорнии. Именно там они пребывали, когда случилось несчастье.

Когда принц Филипп, герцог Эдинбургский скончался в Виндзорском замке домой к принцу и его жене пытались дозвониться из британского посольства. Но на звонки никто не отвечал. Поэтому ведомство обратилось в полицию, тогда один из копов приехал к Гарри домой, чтобы уведомить его о случившемся. Случилось это, по информации издания, в три часа ночи.

Эксперты говорят, что эта ситуация красноречиво свидетельствует о том, как принц Гарри отдалился от своей семьи. Ведь никто из родственников не пытался связаться с ним напрямую, а пришлось прибегать к услугам случайных людей.