Не відповідав на дзвінки: принц Гаррі дізнався про смерть дідуся від випадкової людини
Принц Гаррі дізнався про смерть свого дідуся принца Філіпа від випадкової людини - американського поліцейського, який приїхав в будинок Гаррі і Меган о третій годині ночі.
Про це пише TMZ.
Онук Єлизавети II разом з дружиною і дворічним сином Арчі останній рік живуть в Каліфорнії. Саме там вони перебували, коли сталося нещастя.
Коли принц Філіп, герцог Единбурзький помер у Віндзорському замку додому до принца і його дружини намагалися додзвонитися з британського посольства. Але на дзвінки ніхто не відповідав. Тому відомство звернулося в поліцію, тоді один з копів приїхав до Гаррі додому, щоб повідомити його про те, що трапилося. Сталося це, за інформацією видання, о третій годині ночі.
Експерти кажуть, що ця ситуація красномовно свідчить про те, як принц Гаррі віддалився від своєї сім'ї. Адже ніхто з родичів не намагався зв'язатися з ним безпосередньо, а довелося вдаватися до послуг випадкових людей.
Нагадаємо, що принца Філіпа не стало 9 квітня. Принц Гаррі приїхав на похорон дідуся, який відбувся 17 квітня, а Меган Маркл не змогла прилетіти до Великобританії через вагітність.
Раніше ми писали, що названа жорстка умова примирення між принцами Гаррі і Вільямом.