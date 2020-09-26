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Чем отличаются симптомы коронавируса у детей и взрослых: врач назвал важный нюанс

Суббота 26 сентября 2020 16:42
Чем отличаются симптомы коронавируса у детей и взрослых: врач назвал важный нюанс
Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Врач назвал все отличия в симптоматике у взрослых и детей

Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются только тем, что у детей чаще всего наблюдается стабильный набор признаков заражения, который редко меняется. В то же время у взрослых разнообразие симптомов в большинстве случаев намного шире.

Подробнее о разнице в проявлении заболеваний для разных возрастных групп рассказал украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев в интервью "Апострофу".

По мнению врача, у детей коронавирус протекает, как правило, с небольшим, редко меняющимся набором симптомов.

"Эти симптомы практически не отличаются от тех, которые появляются у взрослых. Самые частые симптомы - кашель и температура, а при более тяжелом течении болезни - одышка. Другие симптомы тоже могут развиваться, но реже, чем у взрослых", - рассказал Крамарев.

Одним из специфических симптомов, который поражает преимущественно детей, является синдром Кавасаки - некротизирующее воспаление сосудов.

"Особенность этого вируса в том, что он поражает сосуды, поэтому у детей, чаще из группы риска, могут возникать симптомы, похожие на синдром Кавасаки, которые очень тяжело протекают. В мире эти случаи описывали и там бывали летальные случаи", - отметил медик.

При этом по информации врача, такие редкие осложнения COVID-19 в Украине не были зафиксированы.

"Какой-то специфики нет, во всяком случае в Украине такого не наблюдалось. Симптомы все те же, что и у взрослых", - резюмировал врач.

Врач отмечает, при этом, что дети намного легче переносят болезнь, чем взрослые, особенно пожилые люди.

Напомним, что в Украине в больницах находятся почти 13 тысяч пациентов с коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине за сутки подтвердили 3833 новых случая COVID-19.

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