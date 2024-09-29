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Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

Неділя 29 вересня 2024 07:30
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Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році Найкращі погодні додатки, які варто встановити (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

У 2024 році додатки для прогнозу погоди стали ще більш точними та зручними, перетворюючи ваш смартфон на справжнього метеоролога. Незалежно від того, чи плануєте ви поїздку або просто хочете знати, коли брати з собою парасольку, вибір правильного застосунка може суттєво полегшити ваше життя.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі додатки, які покажуть вам точний прогноз погоди.

AccuWeather

AccuWeather вже багато років є одним із лідерів серед додатків прогнозу погоди. У 2024 році воно продовжує дивувати своєю точністю та великою кількістю корисної інформації.

Додаток пропонує не тільки щоденні та погодинні прогнози, але й дані про якість повітря, сповіщення про сильні погодні явища та інтерактивні карти опадів. У 2024 році програма отримала оновлення, що покращили інтерфейс і додали нові функції для ще більш зручного використання.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

AccuWeather (фото: Tom's Guide)

The Weather Channel

The Weather Channel - це класика серед погодних додатків. У 2024 році він продовжує залишатися одним з найпопулярніших завдяки своїй надійності та великій базі даних.

Додаток надає докладні прогнози на 15 днів вперед, включає інформацію про якість повітря, а також попередження про негоду. Оновлення 2024 зробили інтерфейс більш інтуїтивним, а також додали нові можливості, такі як інтеграція з розумними пристроями для дому.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

The Weather Channel (фото: Tom's Guide)

Weather Underground

Weather Underground відомий своїм підходом до надання максимально точних даних. Додаток використовує краудсорсинг даних від тисяч особистих погодних станцій, що дозволяє отримувати локалізовані та дуже точні прогнози.

У 2024 році Weather Underground оновив свій інтерфейс, зробивши його більш доброзичливим для користувача, а також додав нові функції, такі як покращені карти та прогнози опадів.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

Weather Underground (фото: Tom's Guide)

Dark Sky

Dark Sky завжди виділявся серед інших застосунків завдяки своїм надточним погодинним прогнозам і можливості передбачити опади з точністю до хвилини.

Незважаючи на те, що в 2023 році Apple інтегрувала його функції у свою програму погоди, Dark Sky продовжує бути одним з найпопулярніших додатків для тих, хто цінує точність і лаконічність. У 2024 році він зберігає свої позиції завдяки високій якості прогнозів та інтеграції з пристроями Apple.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

Скриншот

Carrot Weather

Carrot Weather відрізняється своїм унікальним підходом до прогнозу погоди, пропонуючи користувачам не лише точні дані, але й гумор.

У 2024 році додаток продовжує радувати своїх користувачів не тільки точними прогнозами, а й налаштуваннями, що дозволяють змінювати інтерфейс та додавати елементи гейміфікації. Застосунок підтримує інтеграцію з різними пристроями та дозволяє налаштувати повідомлення на свій смак.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

Carrot Weather (фото: Tom's Guide)

MyRadar

MyRadar - це потужний інструмент для відстеження погодних умов у режимі реального часу. Додаток дозволяє спостерігати за картами опадів, штормів та інших погодних явищ у реальному часі.

У 2024 році MyRadar додав нові функції, такі як повідомлення про сильні погодні умови та покращені дані про вітер та температуру, що робить його відмінним вибором для тих, хто потребує оперативної інформації.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

Скриншот

1Weather

1Weather поєднує привабливий дизайн і точність даних. Додаток надає погодинні та щоденні прогнози, а також інформацію про фази місяця, сходи та заходи сонця.

У 2024 році 1Weather оновив інтерфейс, додавши нові віджети та можливість інтеграції з іншими програмами, що робить його зручним та функціональним інструментом для щоденного використання.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

1Weather (фото: Tom's Guide)

Flowx

Flowx - це додаток для тих, хто любить аналізувати погодні дані. Він надає деталізовані карти опадів, температури, вітру та інших погодних параметрів, дозволяючи користувачеві самому інтерпретувати дані.

У 2024 році Flowx додав нові шари даних та можливості для кастомізації, що робить його незамінним інструментом для любителів деталізованих прогнозів.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

Flowx (фото: Tom's Guide)

WeatherBug

WeatherBug продовжує залишатися одним із найпопулярніших додатків завдяки своїй простоті та ефективності. Воно надає прогнози на 10 днів вперед, а також включає інформацію про блискавки, пожежі та інші екстремальні погодні умови.

У 2024 році WeatherBug покращив свої карти та додав нові функції для відстеження якості повітря та пилку, що робить його чудовим вибором для тих, хто піклується про своє здоров'я.

Ці програми пропонують широкий спектр можливостей для відстеження погодних умов, будь то детальні карти, візуальні прогнози або просто точна інформація на кожен день.

Вибір залежить від ваших уподобань та потреб, але одне ясно точно - з будь-яким із цих додатків ви завжди будете в курсі погодних змін.

Ваш особистий метеоролог. 9 найкращих додатків прогнозу погоди у 2024 році

WeatherBug (фото: Tom's Guide)

У нас також є матеріал про 7 додатків, які допоможуть вам покращити сон.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: CNET, Tom's Guide, TechRadar.

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