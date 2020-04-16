Осложнения после COVID-19: врач сделал поразительное открытие

Врач сделал открытие о коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)

Врач рассказал, что нужно делать, чтобы избежать осложнений после коронавируса

Коронавирус в мире инфицировал почти два миллиона человек. Главное осложнение от которого инфекция грозит смертью - это пневмония. Американские ученые сообщили, что физические упражнения могут предотвратить тяжесть острого респираторного синдрома - проявления дыхательной недостаточности, которую и вызывает COVID-19.

К такому выводу после проведенных исследований пришли Доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния, а также директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA Чжен Ян.

По словам медиков, физические нагрузки способствуют выделению мощного антиоксиданта. Он называется "внеклеточная супероксиддисмутаза" (EcSOD). Его роли в организме- предотвращение заболеваний и инфекций.

Если количество этого антиоксиданта в организме уменьшается - человек начинает часто болеть.

"Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания - лишь один из многих примеров, - заключил эксперт.

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