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Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціях

Неділя 10 березня 2024 09:03
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Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціях Хто найбільше має шансів отримати Оскар (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

96-та Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня. Це найпрестижніша нагорода в кінематографі США, за якою з великим інтересом спостерігають у всьому світі. Цьогоріч у номінації "Документальний фільм" змагається українська стрічка "20 днів у Маріуполі".

Про те, які фільми та актори мають найбільше шансів отримати Оскар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Covers.

Найкращий фільм

З моменту виходу у прокат "Опенгеймер" домінував у ставках на найкращий фільм, і його шанси лише покращилися. Він отримав нагороду "Золотий глобус" за найкращий фільм - драма. Він також лідирує серед усіх фільмів на премію Оскар.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий режисер

Крістофер Нолан - режисер та сценарист фільму "Оппегеймера" має великі шанси на отримання свого першого Оскара. "Оппенгеймер" є лідером у кількох категоріях і був у рейтингу фільмів за касовими зборами у 2023 році. Нолан є одним із найуспішніших режисерів, які ніколи не перемагали в цій категорії. Тож, ймовірно, його час настав.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціях

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхКрістофер Нолан (фото: Вікіпедія)

Найкращий актор

Кілліан Мерфі є найбільшим фаворитом у номінації "Найкращий актор". Зараз його шанси отримати це звання більші, ніж будь-коли за час перегонів.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхКілліан Мерфі (фото: Getty Images)

Найкраща актриса

Лілі Гладстон і Емма Стоун отримали кілька нагород за свої ролі торік. Після перемоги на премії Гільдії кіноакторів, шанси Гладстон знову підштовхнули її до статусу фаворита, а SAG є великим органом голосування в Академії. Тож найбільші шанси отримати звання "Найкращої актриси" саме в Гладсон за роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні".

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхЛілі Гладстон (фото: Instagram/lily Gladstone)

Найкращий актор другого плану

Роберт Дауні-молодший за свою роль Льюїса Штрауса у фільмі "Оппенгеймер" має найвищі шанси на отримання Оскара у номінації "Найкращий актор другого плану". Це його третя номінація на "Оскар" (інші - Чаплін, "Тропічний грім") і, ймовірно, це буде його перша перемога.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхРоберт Дауні-молодший (фото: Getty Images)

Найкраща актриса другого плану

Да'Вайн Джой Рендолф отримала багато заслужених похвал після прем'єри "Залишені" і піднялася на перше місце. Раніше на звання "Найкращої актриси другого плану" претендувала Емілі Блант.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхДа'Вайн Джой Рендолф (фото: Вікіпедія)

Найкращий оригінальний сценарій

Скоріш за все Кіноакадемія США відзначить у цій номінації фільм "Анатомія падіння". Саме на цей фільм ставлять букмекери.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий адаптований сценарій

У цій номінації фаворитом у букмекерів став фільм "Американське чтиво", саме у нього найбільше шансів отримати цьогоріч Оскар. Ця стрічка навіть обігнала славетного "Оппенгеймера".

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий монтаж

"Оппенгеймер" у цій номінації має найбільший рейтинг. Кінокритики відзначають, що таке рішення очевидно спровоковане тим, що у стрічці поєднано дві часові лінії.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий повнометражний документальний фільм

Станом на зараз, фільм українського воєнного кореспондента та відеографа Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" має найбільші шанси отримати Оскар цього року. Якщо дійсно він отримає нагороду, це стане першим Оскаром, який присудять українському фільму.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий міжнародний фільм

"Зона інтересу" - майстерна робота, але вона має своїх противників через холодний, відсторонений підхід до розповіді історії Голокосту, особливо з точки зору родини коменданта Освенціма. Саме ця стрічка зараз на найвищій сходинці серед претендентів на отримання Оскара.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкраща операторська робота

Хойте ван Хойтема працював з Крістофером Ноланом над чотирма фільмами. Він майстерно володіє камерою і був частиною справді феноменальних візуальних ефектів на екрані. Це його друга номінація після визнання за Дюнкерк у 2017 році, і це, безсумнівно, буде його перша перемога.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий постановочний дизайн

Фільм "Бідолашні створіння" досягли значного успіху, ставши фаворитом ставок букмекерів. Зараз вони мають найбільше шансів отримати Оскара цьогоріч.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий дизайн костюмів

Фільм "Барбі" однозначно вразив глядачів не тільки своїми костюмами, але саме у цій категорії він має найвищі шанси отримати Оскар.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий макіяж і зачіска

За відгуками кінокритиків та оцінкою букмекерів фільм "Маестро" цьогоріч, скоріш за все, отримає Оскар у номінації "Найкращий макіяж і зачіска".

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращі візуальні ефекти

"Ґодзілла мінус один" досяг великих успіхів у візуалізації ефектів, хоч витратив на це значно менший бюджет, ніж його голлівудські сучасники. Саме цей фільм є фаворитом у букмекерів.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкраща оригінальна музика

Фільм Нолана "Оппенгеймер" у цій номінації також забере перемогу, оскільки саме він на найвищій сходинці у рейтингу.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкраща оригінальна пісня

Прогноз на найкращу оригінальну пісню - "What Was I Made For?". Якщо нагороду призначать їй, то фільм "Барбі" отримає ще один Оскар.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий звук

Фільм "Оппенгеймер" відсунув на нижчі сходинки у рейтингу своїх конкурентів. У цій номінації він знову став фаворитом у букмекерів.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціях

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий ігровий фільм

"Чудова історія Генрі Шугара" отримав найвищу оцінку кінокритиків та букмекерів та є головним претендентом на Оскар.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціях

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

За кілька днів до Церемонії вручення Оскар у фаворити вирвався фільм "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко" - це короткометражний анімаційний фільм режисера Дейва Маллінза. 11-хвилинний фільм був натхненний і містить гімн миру Джона Леннона та Йоко Оно.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціяхОстанні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Азбука заборони книг" розповідає про обмежені, оскаржені та заборонені книги в школах. Кілька дітей висловлюють свої думки після прочитання деяких матеріалів, які вважаються для них неприйнятними. Ця стрічка має найбільше шансів отримати Оскар.

Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціях

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Читайте також про те, де і коли українцям дивитись пряму трансляцію вручення премії Оскар.

Раніше ми писали про те, чому варто подивитись топ-претендента на Оскар 2024 - фільм "Зона інтересу".

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