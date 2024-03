Оскар 2024: кому букмекеры прогнозируют победу во всех номинациях

Самый лучший фильм

С момента выхода в прокат "Опенгеймер" доминировал в ставках на лучший фильм, и его шансы только улучшились. Он получил награду "Золотой глобус" за лучший фильм - драму. Он также лидирует среди всех фильмов на премию Оскар.

Лучший режиссер

Кристофер Нолан - режиссер и сценарист фильма "Оппегеймера" имеет большие шансы на получение своего первого Оскара. "Оппенгеймер" является лидером в нескольких категориях и был в рейтинге фильмов по кассовым сборам в 2023 году. Нолан является одним из самых успешных режиссеров, которые никогда не побеждали в этой категории. Так что, вероятно, его время пришло.

Кристофер Нолан (фото: Википедия)

Лучший актер

Киллиан Мерфи является фаворитом в номинации "Лучший актер". Сейчас его шансы получить это звание больше, чем когда-либо за время гонки.

Киллиан Мерфи (фото: Getty Images)

Лучшая актриса

Лили Гладстон и Эмма Стоун получили несколько наград за свои роли в прошлом году. После победы на премии Гильдии киноактеров, шансы Гладстона снова подтолкнули ее к статусу фаворита, а SAG является большим органом голосования в Академии. Поэтому самые большие шансы получить звание "Лучшей актрисы" именно в Гладсон за роль в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного полнолуния".

Лили Гладстон (фото: Instagram/ lily Gladstone)

Лучший актер второго плана

Роберт Дауни-младший своей роли Льюиса Штрауса в фильме "Оппенгеймер" имеет самые высокие шансы на получение Оскара в номинации "Лучший актер второго плана". Это его третья номинация на "Оскар" (другие - Чаплин, "Тропический гром") и, вероятно, это будет его первая победа.

Роберт Дауни-младший (фото: Getty Images)

Лучшая актриса второго плана

Да'Вайн Джой Рендолф получила многие заслуженные похвалы после премьеры "Оставленные" и поднялась на первое место. Ранее на звание "Лучшей актрисы второго плана" претендовала Эмили Блант.

Да'Вайн Джой Рэндолф (фото: Википедия)

Лучший оригинальный сценарий

Скорее всего, Киноакадемия США отметит в этой номинации фильм "Анатомия падения". Именно на этот фильм ставят букмекеры.

Лучший адаптированный сценарий

В этой номинации фаворитом у букмекеров стал фильм "Американское чтиво", именно у него больше всего шансов получить в этом году Оскар. Эта лента даже обогнала знаменитого "Оппенгеймера".

Лучший монтаж

"Оппенгеймер" в этой номинации имеет самый большой рейтинг. Кинокритики отмечают, что такое решение очевидно спровоцировано тем, что в ленте соединены две временные линии.

Лучший полнометражный документальный фильм

На данный момент фильм украинского военного корреспондента и видеографа Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" имеет наибольшие шансы получить Оскар в этом году. Если он действительно получит награду, это станет первым Оскаром, который присудят украинскому фильму.

Лучший международный фильм

"Зона интереса" - искусная работа, но она имеет своих противников из-за холодного, отстраненного подхода к рассказу истории Холокоста, особенно с точки зрения семьи коменданта Освенцима. Именно эта лента сейчас на самой высокой ступени среди претендентов на получение Оскара.

Лучшая операторская работа

Хойте ван Хойтема работал с Кристофером Ноланом над четырьмя фильмами. Он мастерски владеет камерой и был частью поистине феноменальных визуальных эффектов на экране. Это его вторая номинация после признания Дюнкерком в 2017 году, и это, несомненно, будет его первая победа.

Лучший постановочный дизайн

Фильм "Бедные создания" добились значительного успеха, став фаворитом ставок букмекеров. Сейчас у них больше всего шансов получить Оскара в этом году.

Лучший дизайн костюмов

Фильм "Барби" однозначно поразил зрителей не только своими костюмами, но именно в этой категории у него самые высокие шансы получить Оскар.

Лучший макияж и прическа

По отзывам кинокритиков и оценке букмекеров фильм "Маэстро" в этом году, скорее всего, получит Оскар в номинации "Лучший макияж и прическа".

Лучшие визуальные эффекты

"Годзилла минус один" добился больших успехов в визуализации эффектов, хотя потратил на это значительно меньший бюджет, чем его голливудские современники. Именно этот фильм является фаворитом у букмекеров.

Лучшая оригинальная музыка

Фильм Нолана "Оппенгеймер" в этой номинации также получит победу, поскольку именно он находится на самой высокой строчке в рейтинге.

Лучшая оригинальная песня

Прогноз на лучшую оригинальную песню - "What Was I Made For?". Если награду назначат ей, фильм "Барби" получит еще один Оскар.

Лучший звук

Фильм "Оппенгеймер" отодвинул на более низкие строчки в рейтинге своих конкурентов. В этой номинации он снова стал фаворитом у букмекеров.

Лучший игровой фильм

"Великолепная история Генри Шугара" получил самую высокую оценку кинокритиков и букмекеров и является главным претендентом на Оскар.

Лучший короткометражный анимационный фильм

За несколько дней до Церемонии вручения Оскар в фавориты вырвался фильм "Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко" - короткометражный анимационный фильм режиссера Дэйва Маллинза. 11-минутный фильм был вдохновлен и содержит гимн мира Джона Леннона и Йоко Оно.

Лучший короткометражный документальный фильм

"Азбука запрета книг" рассказывает об ограниченных, обжалованных и запрещенных книгах в школах. Несколько детей высказывают свое мнение после прочтения некоторых материалов, которые считаются для них неприемлемыми. Эта лента имеет большие шансы получить Оскар.

