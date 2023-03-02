Ось все, що вам необхідно знати про електронні рецепти на ліки в Україні
Нещодавно в Україні запрацювала система електронних рецептів на ліки. Ця новинка працює в тандемі з іншою програмою "Доступні ліки". Проте в українців почало виникати чимало запитань стосовно такої інновації.
Що саме вам потрібно знати про електронні рецепти на ліки, розповіли на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Що таке електронний рецепт
Електронний рецепт - це цифровий аналог паперового рецепта, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Електронний рецепт може виписати не лише лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, а й лікар-спеціаліст.
Е-рецепт дозволяє пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.
Проте за відсутності світла чи зв'язку в медичному закладі лікар зможе виписати пацієнту рецепт на спеціальному паперовому бланку. Тобто нововведення починає свою дію поступово.
До того ж е-рецепт можна отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.
Як працює система електронних рецептів на ліки (фото: ukrinform.ua)
На які ліки потрібно мати е-рецепт
Це нововведення поширюється на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. При цьому перелік рецептурних ліків не розширюється.
У рецепті лікар не вказує торгову марку препарату, натомість - міжнародну непатентовану назву (діючу речовину). Таким чином пацієнт може самостійно визначитися з фірмою лікарського засобу, де є потрібна діюча речовина.
До того ж з е-рецептом можна придбати меншу кількість ліків, ніж прописав лікар. При цьому повторно отримувати рецепт для купівлі залишків ліків не потрібно.
Якщо в пацієнта немає мобільного телефона
Якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефона, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам'ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.
Винятки на відпуск ліків на територіях, де ведуться бойові дії
На період дії воєнного стану діє виняток на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних військових (бойових) дій.
Як отримати ліки за допомогою е-рецепта
Пацієнт записується на прийом до свого лікаря. Після огляду лікар призначає лікування та за необхідності виписує рецепт на препарати.
Під час виписування електронного рецепта лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.
Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я. На мобільний телефон пацієнта приходить СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.
Пацієнт йде в будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі "Доступні ліки". Називає працівнику аптеки номер рецепта. Провізор пропонує відповідні ліки, які є в аптеці та входять до програми "Доступні ліки".
Пацієнт обирає один із лікарських засобів, називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку та отримати ліки там.
Інфографіка: ukrinform.ua
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