Ось як змінюються ваші стосунки, коли в них стає мало сексу

Секс - невід'ємна частина гармонійних стосунків. Коли інтимне життя задовольняє обох партнерів, і в іших аспектах взаємин все добре. Але з часом сексуальна взаємодія може рідшати, а то й майже зникати. При цьому страждають і самі стосунки.

Як саме, розповіли в Telegram каналі Сексологія по-українськи.

Пристрасть зникає

Йдеться про глибоку довіру, інтимі дотики і моменти, в яких відчувається нескінченна близькість. Коли пари перестають спати разом, інтерес одне до одного зникає - і це часто є початком кінця.

З'являється дистанція

Під час сексу підвищується рівень окситоцину. Цей гормон також відомий як "гормон ніжності", тому що він викликає відчуття сильної близькості.

Коли партнери рідко сплять разом, регулярний сплеск окситоцину відсутній, що може послабити глибокий зв'язок між двома людьми.

Метеликів стає все менше

Усім знайоме відчуття після сексу, коли тіло розслаблене і кохаєш свого партнера, наче в перший день.

Саме це відчуття буде забуте, якщо його не оновлювати регулярним сексом.

Підвищується схильність до зрад

Заздалегідь потрібно прояснити: перерва в сексі ніколи не має бути виправданням інтрижки!

Незадоволеність стосунками і потреба в близькості, сприяють новим знайомствам, які зможуть компенсувати брак сексу.