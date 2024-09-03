Ось як вживання авокадо допомагає швидше схуднути: найголовніші переваги

Є певні продукти, які призводять до найбільшої і швидкої втрати ваги. Лікарі та дієтологи сходяться на думці, що в надійний список продуктів, які прискорюють схуднення, входить авокадо.

Як треба їсти цей продукт, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проект styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Вживання авокадо може допомогти вам схуднути

Багато людей задаються питанням, які продукти краще їсти, щоб схуднути. Чи існує список найкращих продуктів харчування, які можна придбати в будь-якому магазині і які є найефективнішими в боротьбі із зайвою вагою?

Користь для здоров’я від споживання авокадо доводить, що це ідеальна їжа для схуднення.

Авокадо насправді є однонасінною ягодою, що родом з Мексики, але вона відрізняється від інших ягід або полуниці.

Авокадо містить 322 калорії та 29,5 грамів жиру - у 10-20 разів більше, ніж у будь-якій іншій ягоді. Насправді авокадо можна вважати скоріше жиром, ніж фруктом. Але саме вміст мононенасичених жирів, 20 грамів в одному фрукті - робить авокадо таким особливим і заслуговує на репутацію здорової їжі.

Завдяки доведеній здатності знижувати рівень холестерину, пригнічувати відчуття голоду та навіть зменшувати жир на животі, авокадо є одним із найкращих продуктів для схуднення. Авокадо є одним із найкорисніших продуктів, які варто додати до свого раціону. Авокадо багатий усіма видами поживних речовин, які приносять користь організму багатьма способами, включаючи втрату ваги.

В чому переваги авокадо

Вчені стверджують, що вживаючи олію авокадо, яка багата мононенасиченими та олеїновими жирними кислотами, можна зменшити жир на животі. Дієта з високим вмістом мононенасичених жирів може перешкоджати розподілу жиру навколо живота, зменшуючи експресію певних генів жиру.

Одна столова ложка олії авокадо містить близько 120 калорій і 10 грамів мононенасичених жирних кислот - майже ідентично оливковій олії першого віджиму. Олія авокадо має дуже високу температуру димлення, тому ви можете використовувати її для смаження без ризику утворення вільних радикалів, які можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Авокадо містить багато вітамінів (фото: pixabay.com)

Авокадо може бути одним із найефективніших засобів боротьби з голодом, відомих людству. Дослідження показали, що вживання половини свіжого авокадо знижує відчуття голоду приблизно на 40 % протягом багатьох годин. Просто додайте дві столові ложки гуакамоле поверх яєць, салатів, м’яса на грилі тощо, щоб продовжити відчуття ситості.

Дослідження показали, що споживання половини авокадо щодня покращує загальну якість дієти та вдвічі знижує ризик розвитку метаболічного синдрому.

Люди, які їдять авокадо, не тільки повідомляють про нижчий індекс маси тіла та меншу окружність талії, але вони також споживають значно більше клітковини та вітаміну К - поживних речовин, пов’язаних із втратою ваги.

Авокадо ефективно знижує рівень холестерину. Дослідження показало, що рівень ЛПНЩ, "поганого" холестерину, був нижчим серед людей, які сидять на дієті з авокадо, ніж серед людей, чий раціон містить менше жиру. Вчені пояснюють, що мононенасичені жири в авокадо можуть відігравати важливу роль у зниженні підвищеного рівня холестерину.

Антиоксиданти авокадо нейтралізують вільні радикали, які пошкоджують ДНК. Вільні радикали - це руйнівні молекули кисню - природні побічні продукти метаболізму, що викликають різні ланцюгові реакції в організмі, які руйнують клітини та ДНК, викликаючи різні проблеми зі здоров'ям.

Антиоксиданти в свіжих фруктах і овочах можуть допомогти нейтралізувати деякі вільні радикали, але вони не можуть досягти мітохондрій - основи вільних радикалів. Коли мітохондрії не функціонують належним чином, метаболізм працює менш ефективно. Вчені кажуть, що в країнах Середземномор'я, де оливкова олія, подібна до авокадо, є основою раціону, помічено значно нижчий рівень захворювань.