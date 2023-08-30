Ортопед пояснив, як підібрати рюкзак школяру, щоб не було сколіозу

Зовсім скоро 1 вересня і діти повернуться на навчання. Тому батьки активно готуються та обирають дітям необхідне шкільне приладдя. Важливо зосередити увагу саме на правильному виборі рюкзака.

Як вибрати рюкзак школяру

Експерт каже, що слід орієнтуватися на наявність ортопедичної спинки. Все тому, що це важливо не лише для дітей, які ходять до початкової школи, а й старшокласників.

Формування постави та хребта як її основного елемента активно продовжується у підлітковому віці: у дівчаток у середньому до 19 років, у хлопчиків - до 21 року.

Лікар рекомендує купувати саме рюкзаки, а не сумки через одне плече. Бажано, щоб рюкзак був не важкий, з міцних, але водночас легких матеріалів.

Важливо, що регулярне ходіння з сумкою через плече (часто школярі ще й пакет із формою носять в одній руці), прогресуватиме виникнення сколіозу, який і так є у багатьох дітей. Також буде відбуватися перекіс тіла, адже працюють м'язи лише однієї сторони.

Носити рюкзак важливо правильно. Лямки повинні бути симетричними, що дозволить розподілити навантаження однаково вздовж хребта.

Вага рюкзака школяра

Згідно з нормативами рекомендується дотримуватися до одного кілограма ваги порожнього рюкзака. Але тут важливо не тільки вибрати рюкзак для дитини відповідної ваги, але і стежити за вагою вже навантаженого рюкзака.

Сама вага рюкзака з усім вмістом для учнів початкових класів не повинна перевищувати 2-3 кг. Тобто повна вага повинна становити не більше 10%-12% від ваги дитини.

Міцність матеріалу

Якісний рюкзак повинен бути зшитий зі спеціальної міцної тканини, яка не пропускає воду. Таку тканину складно забруднити і досить просто випрати. Спеціальна просочена тканина забезпечує водонепроникний ефект.

Також зверніть увагу на шви рюкзака, наскільки вони міцні і не розпустяться в перший же тиждень навчання. Хороший варіант - це рюкзак з прогумованим або пластиковим дном. Такий рюкзак не страшно поставити на підлогу.