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Организаторы плачут: MARUV шокировала своим райдером

STYLERПерсоны    10.04.2019 - 14:41
Организаторы плачут: MARUV шокировала своим райдером
MARUV довела организаторов концертов до слез (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV довела своими требованиями организаторов концертов до слез

Певица MARUV, которая выиграла Нацотбор на Евровидение, но отказалась представлять на конкурсе Украину, довела организаторов своих концертов до шокового состояния райдером. Об этом певица рассказала в своем интервью для издания "Сегодня".

MARUV рассказала, что многие организаторы звонят и плачут, так как не могут найти для нее специальные колготки в сеточку, которые фигурируют во всех видеоклипах артистки.

"Мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении и во время гастролей, не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку. Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки", – отметила певица.

Организаторы плачут: MARUV шокировала своим райдером

MARUV шокировала организаторов рейдером (facebook.com/MaruvOfficial)

Кроме того, певица призналась, что она вегетарианка и из-за этого на гастролях у нее часто возникают проблемы с питанием. В Италии ей пришлось почти целую неделю голодать, а по возвращении домой – лечить желудок.

"Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем – рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис. Например, когда мы ездили в Италию, у них там все такое мучное, тяжелое, мясное – я это не ем, поэтому ходила там практически голодная и ела иногда пасту с соусом песто, потому приехала и лечила желудок еще неделю, потому что я в принципе привыкла питаться овощами, фруктами, а там в то время года был небольшой дефицит всего этого", - рассказала MARUV.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV спела для богача-украинофоба перед шоу в Киеве.

А также рассказывали о том, что MARUV разнесли в социальных сетях за откровенный образ.

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