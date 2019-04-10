Організатори плачуть: MARUV шокувала своїм райдером

MARUV довела організаторів концертів до сліз (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV довела своїми вимогами організаторів концертів до сліз

Співачка MARUV, яка виграла Нацвідбір на Євробачення, але відмовилася представляти на конкурсі свою країну, довела своїх організаторів концертів до шокового стану райдером. Про це співачка розповіла в своєму інтерв'ю для видання "Сьогодні".

MARUV розповіла, що багато організаторів дзвонять і плачуть, так як не можуть знайти для неї спеціальні колготки в сіточку, які фігурують у всіх відеокліпах артистки.

"Ми одного разу прописали в райдер колготки в сітку, так як вони рвуться майже на кожному виступі під час гастролей, не встигаєш їх купити. І це виявилося великою проблемою для організаторів – купити нам колготи в сітку. Багато з них дзвонять і плачуть, мовляв не можуть знайти такі колготки", – зазначила співачка.

MARUV шокувала організаторів рейдером (facebook.com/MaruvOfficial)

Крім того, співачка зізналася, що вона вегетаріанка і через це на гастролях у неї часто виникають проблеми з харчуванням. В Італії їй довелося майже цілий тиждень голодувати, а після повернення додому – лікувати шлунок.

"Зазвичай організаторам складно з тим, що я вегетаріанка і багато чого не їм – рибу, м'ясо, морепродукти, а також картоплю, помідори і рис. Наприклад, коли ми їздили в Італію, у них там все таке борошняне, важке, м'ясне – я це не їм, тому ходила там практично голодна і їла іноді пасту з соусом песто, потім приїхала і лікувала шлунок ще тиждень, тому що я в принципі звикла харчуватися овочами, фруктами, а там у той час був невеликий дефіцит всього цього", - розповіла MARUV.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що MARUV заспівала для багатія-українофоба перед шоу в Києві.

А також розповідали про те, що MARUV рознесли в соціальних мережах за відвертий образ.