Опять не ко времени? В Украине восстановили систему, которая "бесит" водителей
В Украине вернули автоматическую фиксацию правил нарушения ПДД водителями. С сегодняшнего дня водителям начнут приходить "письма счастья" в случае несоблюдения ПДД. Некоторые уже раскритиковали это и сообщили, что сейчас это "не ко времени".
Об этом рассказали в сюжете "Сніданок з 1+1".
С 16 мая в Украине заработают 128 камер в 10 регионах Украины. Приборы включат для того, чтобы уменьшить количество аварий.
По словам экспертов, основной причиной аварий является превышение скорости водителями на дорогах.
С какой скоростью можно ездить на дороге
- В пешеходной (жилой) зоне – 20 км/ч.
- В населенных пунктах (городах) разрешенная максимальная скорость движения - 50 км/ч.
- На автодорогах за пределами населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.
- Если дорога за городом оборудована разделительной полосой - 110 км/ч.
- На автомагистралях допустима скорость 130 км/ч.
Кто считается нарушителем
Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость на 23 км/ч.
К примеру, в городах это будет 73 км/ч (50 разрешенная + 20 — допустимое превышение +3 — заложенная погрешность прибора).
Почему это "не ко времени"
Но не все украинцы рады такому решению, эксперты говорят, что это поможет врагу отслеживать перемещения украинских военных. К тому же камеры могут стать объектом кибератак.
"Там есть айди адреса, которые "светятся" прямо в интернет и с минимальным ресурсом можно получить к ним доступ", - рассказал эксперт, не поддерживающий возвращение камер.
Напомним, до начала полномасштабной войны полиция запустила Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД.
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