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Опять не ко времени? В Украине восстановили систему, которая "бесит" водителей

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 12:10
Опять не ко времени? В Украине восстановили систему, которая "бесит" водителей В Украине вернули систему, бесящую водителей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине вернули автоматическую фиксацию правил нарушения ПДД водителями. С сегодняшнего дня водителям начнут приходить "письма счастья" в случае несоблюдения ПДД. Некоторые уже раскритиковали это и сообщили, что сейчас это "не ко времени".

Об этом рассказали в сюжете "Сніданок з 1+1".

С 16 мая в Украине заработают 128 камер в 10 регионах Украины. Приборы включат для того, чтобы уменьшить количество аварий.

По словам экспертов, основной причиной аварий является превышение скорости водителями на дорогах.

С какой скоростью можно ездить на дороге

  • В пешеходной (жилой) зоне – 20 км/ч.
  • В населенных пунктах (городах) разрешенная максимальная скорость движения - 50 км/ч.
  • На автодорогах за пределами населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.
  • Если дорога за городом оборудована разделительной полосой - 110 км/ч.
  • На автомагистралях допустима скорость 130 км/ч.

Кто считается нарушителем

Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость на 23 км/ч.

К примеру, в городах это будет 73 км/ч (50 разрешенная + 20 — допустимое превышение +3 — заложенная погрешность прибора).

Почему это "не ко времени"

Но не все украинцы рады такому решению, эксперты говорят, что это поможет врагу отслеживать перемещения украинских военных. К тому же камеры могут стать объектом кибератак.

"Там есть айди адреса, которые "светятся" прямо в интернет и с минимальным ресурсом можно получить к ним доступ", - рассказал эксперт, не поддерживающий возвращение камер.

Напомним, до начала полномасштабной войны полиция запустила Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД.

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