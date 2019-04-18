Опасный для жизни: в Украине запретили популярный препарат

Фото: Лекарство запретили в Украине (коллаж РБК-Украина)

Популярный антисептик запретили в Украине из-за фальсификации этого лекарственного препарата

В Украине запретили лекарственное средство Этанол 96. Постоянный запрет на всю серию препарата установили из-за тогого, что в Гослекслужбу от производителя настоящих лекарств им пришло письмо, которое подтвердило факт фальсификации этого средства.

Ранее обнаружили, что лекарства с поддельным сертификатом продавались в Украине. Об этом 15 апреля заявили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба).

Там утвердили распоряжение, в котором говорится о том, что была зафиксирована фальсификация сертификата качества лекарственного средства Этанол 96 – раствора для наружного применения 96% по 100 мг во флаконах, серии 051016, имеющего маркировку украинского производителя "Килафф", который занимается производством лечебных и антисептических препаратов.

Фото: В Гослекслужбе сделали заявление о популярном препарате (Гослекслужба)

В Гослекслужбе при этом подчеркнули, что на эту же самую серию этого лекарственного средства уже есть сертификат качества, который является оригинальным и выдан производителем.

При этом в поддельном сертификате размер серии указан значительно больший, чем в оригинале. Так, в подложном было указано 115 015 флаконов, а в настоящем указывалась количество 5015 флаконов.

Из-за ситуации, которая возникла, в организации призвали тех, кто хранит реализует лекарственные средства, быть очень внимательными и срочно осуществить проверку сертификата качества, выданного на эту серию лекарств.

Напомним, ранее мы сообщали, как должен выглядеть рецепт на лекарство в Украине в 2019 году. Также рассказали, как должны оформлять рецепт на лекарства в Украине.

Также, как сообщалось, популярный препарат для женщин оказался под запретом в Украине. Причиной запрета стало то, что он может нести серьезную угрозу для здоровья женщин.

Видео: Можно ли экономить на покупке лекарств? (video.rbc.ua)