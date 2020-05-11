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Опасный астероид-гигант приближается к Земле: появилось видео

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 21:01
Опасный астероид-гигант приближается к Земле: появилось видео
К Земле летит опасный астероид (фото: greatlakesledger.com)

Астероид на скорости 12 километров в секунду пересечет орбиту Земли

Астероид размером от 668 до 1490 метров в диаметре на огромной скорости приближается к Земле. В NASA признали небесное тело потенциально опасным из-за его размеров и близости к нашей планете.

Небесное тело впервые было обнаружено 16 января 1997 году, благодаря чему получило название 136795 1997 BQ. Его относят к группе Аполлона.

Этот гигант пересечет орбиту Земли, но "разминется" с ней 22 мая в 00:45 по киевскому времени на расстоянии около 6,16 миллиона километров. Скорость объекта составит около 12 километров в секунду.

На фото ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 136795 1997 BQ белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Опасный астероид-гигант приближается к Земле: появилось видео

Орбита астероида 136795 1997 BQ (фото: Credit)

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится аж 28 мая 2147 года. В этот день он отдалится от Земли и промчится на расстоянии примерно 9,5 миллиона километра от нашей планеты.

Астероид 136795 1997 BQ летит к Земле (видео: YouTube)

Согласно критериям NASA астероид 136795 1997 BQ и похожие на него небесные тела называют потенциально опасными. За их передвижением тщательно следят и оценивают риски столкновения с планетой. К потенциально опасным относят астероиды, диаметр которых больше 140 метров, а близость к планете - меньше 7,5 миллиона километра. 136795 1997 BQ вписывается под эти критерии.

Отметим, что самый большой астероид в этом году, пролетел на очень близком расстоянии от Земли 29 апреля. Его размеры варьировались от 1,84 до 4,11 километра, и он был так близко, что его можно было увидеть в обычный телескоп. А видео с полетом гиганта транслировали астрономы NASA.

Теги Новости Украины астероид
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