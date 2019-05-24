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Оля Полякова займется политикой: все подробности

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 21:35
Оля Полякова займется политикой: все подробности
Оля Полякова идет в политику (фото: коллаж РБК-Украина)

Оля Полякова сделала неожиданное заявление

Оля Полякова собралась в политику. О своих планах она рассказала в интервью журналу "Отдохни". Заголовок гласит "Оля Полякова решила всерьез заняться политикой". Фото журнала украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Полякова подтвердила, что это серьезно. Она отметила, что в ее жизни произошло много нового.

"Обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью "Отдохни". О политике, поддержании идеальной фигуры, съемках в "Свингерах", предстоящих стадионных шоу "Королева ночи" в этом году и о многом другом!", - отметила певица.

Оля Полякова займется политикой: все подробности

Оля Полякова идет в политику (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский уверен, артистка сможет избавить страну "от средневековых мужиковатых рефлексов в политике". По его словам, Украина - это исторически матриархальное государство, поэтому женщины являются ее главным "политическим инструментом".

Пользователи сети были очень удивлены таким поворотом событий и оставили множество комментариев.

  • Очень умная и толковая, между прочим, сможет дать фору многим нашим старперам-политикам!!!
  • Ой, не, спасибо. Может лучше не надо?
  • При Порошенко такого не было;
  • Вот за Олю я голосовать буду. А не за этот сброд;

Оля Полякова займется политикой: все подробности

Скриншот с Instagram

  • В любом случае одобряю. Вы умеете работать, у вас есть интеллект;
  • Оля генеральный прокурор, ты разберешь всех на клеточки;
  • А почему бы и нет. Оля умная, образованная, где-то читала что у нее три высших образования;

Оля Полякова займется политикой: все подробности

Скриншот с Instagram

  • Олюшка, лучше пойте;
  • Не, в политике дресскод суровый и скучный;
  • Я согласен! Но и потом возьмете Самвела министром культуры! Не ну а че?

Напомним, что Оля Полякова посетила свадьбу Потапа и Насти Каменских и вела стрим с церемонии на своем канале в YouTube.

Ранее сообщалось о том, что самая богатая певица Украины Камалия раскритиковала Полякову.

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