Оля Полякова займется политикой: все подробности

Оля Полякова идет в политику (фото: коллаж РБК-Украина)

Оля Полякова сделала неожиданное заявление

Оля Полякова собралась в политику. О своих планах она рассказала в интервью журналу "Отдохни". Заголовок гласит "Оля Полякова решила всерьез заняться политикой". Фото журнала украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Полякова подтвердила, что это серьезно. Она отметила, что в ее жизни произошло много нового.

"Обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью "Отдохни". О политике, поддержании идеальной фигуры, съемках в "Свингерах", предстоящих стадионных шоу "Королева ночи" в этом году и о многом другом!", - отметила певица.

Оля Полякова идет в политику (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский уверен, артистка сможет избавить страну "от средневековых мужиковатых рефлексов в политике". По его словам, Украина - это исторически матриархальное государство, поэтому женщины являются ее главным "политическим инструментом".

Пользователи сети были очень удивлены таким поворотом событий и оставили множество комментариев.

Очень умная и толковая, между прочим, сможет дать фору многим нашим старперам-политикам!!!

Ой, не, спасибо. Может лучше не надо?

При Порошенко такого не было;

Вот за Олю я голосовать буду. А не за этот сброд;

Скриншот с Instagram

В любом случае одобряю. Вы умеете работать, у вас есть интеллект;

Оля генеральный прокурор, ты разберешь всех на клеточки;

А почему бы и нет. Оля умная, образованная, где-то читала что у нее три высших образования;

Скриншот с Instagram

Олюшка, лучше пойте;

Не, в политике дресскод суровый и скучный;

Я согласен! Но и потом возьмете Самвела министром культуры! Не ну а че?

Напомним, что Оля Полякова посетила свадьбу Потапа и Насти Каменских и вела стрим с церемонии на своем канале в YouTube.

Ранее сообщалось о том, что самая богатая певица Украины Камалия раскритиковала Полякову.