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Оля Полякова у грузинських "Танцях з зірками" виконала чуттєвий номер: оцінки суддів шокують

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Грузія, Вівторок 01 листопада 2022 12:58
Оля Полякова у грузинських "Танцях з зірками" виконала чуттєвий номер: оцінки суддів шокують Оля Полякова виступила у "Танцях з зірками в Грузії" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Гузії 31 жовтня розпочались прямі ефіри "Танців з зірками", де бере участь відома українська артистка Оля Полякова. На шоу співачка дебютувала з віденським вальсом.

Відео виступу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На паркеті Полякова разом зі своїм партнером, українським хореографом Максимом Єжовим, продемонструвала зворушливий номер.

Пара танцювала під хіт відомого гурту "Океан Ельзи" - "Обійми".

На відео видно, що Оля була одягнена у довгій сукні-вишиванці, а Максим - у військовій формі з українською символікою.

"Дякую всьому грузинському народу за велику підтримку, яка так потрібна у наш час", - написала артистка.

В кінці судді шоу, серед яких був і бізнесмен, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія, не надто високо оцінили виступ Олі Полякової. Зокрема, з 30 можливих балів артистка отримала лише 14.

Результат співачки був одним із найнижчих у першому випуску шоу.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Поляковій видаляли Instagram через правду про події в Україні.

Також зірка розповідала, куди вона вивезла молодшу доньку через війну.

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Танці з зірками Оля Полякова