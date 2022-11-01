Оля Полякова у грузинських "Танцях з зірками" виконала чуттєвий номер: оцінки суддів шокують
У Гузії 31 жовтня розпочались прямі ефіри "Танців з зірками", де бере участь відома українська артистка Оля Полякова. На шоу співачка дебютувала з віденським вальсом.
Відео виступу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На паркеті Полякова разом зі своїм партнером, українським хореографом Максимом Єжовим, продемонструвала зворушливий номер.
Пара танцювала під хіт відомого гурту "Океан Ельзи" - "Обійми".
На відео видно, що Оля була одягнена у довгій сукні-вишиванці, а Максим - у військовій формі з українською символікою.
"Дякую всьому грузинському народу за велику підтримку, яка так потрібна у наш час", - написала артистка.
В кінці судді шоу, серед яких був і бізнесмен, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія, не надто високо оцінили виступ Олі Полякової. Зокрема, з 30 можливих балів артистка отримала лише 14.
Результат співачки був одним із найнижчих у першому випуску шоу.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно Поляковій видаляли Instagram через правду про події в Україні.
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