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Олимпийский призер Денис Силантьев передал бронежилеты медикам от "Метинвеста"

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Суббота 07 мая 2022 20:43
Олимпийский призер Денис Силантьев передал бронежилеты медикам от "Метинвеста" Олимпийский призер Денис Силантьев передал бронежилеты медикам (фото: пресс-служба "Метинвеста")
Автор: Илона Свиридова

Олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер Денис Силантьев передал военным и медикам очередную партию бронежилетов, приобретенных группой "Метинвест".

Как сообщает пресс-служба, первыми 10 бронежилетов получили военные медики, которые вывозят раненых из горячих точек. Ещё 10 - бойцы ГСЧС Запорожской области.

Денис Силантьев отметил, что на своем опыте в качестве волонтера знает, как сложно сейчас купить и доставить качественные средства защита.

"... Сегодня я приехал в Запорожье для того, чтобы от компании "Метинвест", от Рината Ахметова и Вадима Новинского передать двадцать бронежилетов нашим медикам и спасателям, которые будут спасать жизни людей, и которым мы тоже должны обеспечить безопасность. Это бронежилеты высокого, четвёртого класса защиты, которые помогут им остаться в безопасности. Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам, ведь только объединившись, мы сможем обеспечить нашу победу", - отметил он.

Напомним, ранее Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой "Метинвест", медикам, участникам ТРО и работникам ГСЧС в Киеве.

Как известно, "Метинвест" передала на украинские предприятия 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тысяч бронежилетов для украинских воинов.

Также компания закупает за границей готовые средства защиты, а также передает украинским бойцам нужную технику - квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

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Метинвест
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