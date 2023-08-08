Олексій Суханов провів інтерактивний майстер-клас для дітей на зміні "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Друга літня зміна "Блогер Кемп" у розпалі - юні учасники активно відпочивають, оздоровлюються, проводять багато часу на свіжому повітрі та отримують корисні знання. У таборі на Закарпатті зібралися діти, які постраждали від війни.

"У нас неймовірна молодь, якою ми маємо пишатися. Сьогодні, спілкуючись з хлопцями і дівчатами, я дивився в їхні очі і відчував тільки одне - що все в нас буде гаразд. Тому що у них є так багато поваги, цілеспрямованості, бажання зробити з України ту цивілізовану державу, про яку ми так мріємо і яка так вперто не виходить у нас, у дорослих. Молодь - дійсно наше все", - підкреслив ведучий.

Він підготував та провів для учасників "Блогер Кемпу" інтерактивний майстер-клас на тему "Таємниці та секрети професії ведучий-інтерв’юер". Діти активно включалися у процес взаємодії, охоче ставили Олексію питання та повністю вживалися у нову для себе роль інтерв’юєрів.

"Чому ці зустрічі важливі? Якщо ми не будемо ділитися своїми думками та досвідом, не будемо допомагати і підтримувати нашу молодь в їхньому прагненні жити гідно, поважаючи себе, - то я думаю, що ми, дорослі, знову не впораємося зі своєю функцією. Треба розмовляти, треба відчувати, треба ділитися. Треба радіти, що вони у нас є. Бо якщо вони у нас є - у нас є і Україна", - упевнений Олексій.

У проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України» беруть участь діти 8-14 років. Серед них - діти, які були депортовані до Росії та повернулися в Україну; ті, хто втратив батьків внаслідок війни; дітлахи з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені; діти, які живуть у зонах активних бойових дій та ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.

Під час зміни дітлахи відпочивають, зміцнюють здоров’я, розважаються, розвивають творчі здібності та опановують навички блогера. З дітьми працюють досвідчені психологи Фонду Ріната Ахметова.

У рамках проєкту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.