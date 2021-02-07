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Оккупанты в Крыму уничтожают уникальный пляж: в сети показали жуткие фото

Новина українською → Крым, Воскресенье 07 февраля 2021 11:35
Оккупанты в Крыму уничтожают уникальный пляж: в сети показали жуткие фото В Крыму уничтожили пляж в Судаке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Российские оккупанты в Крыму активно уничтожают природу и пляжи. В сети недавно появилось доказательство разрушения уникального природного ландшафта в аннексированном Крыму. На снимках видно, что оккупанты распахали холм на мысе Меганом в Судаке.

Фотографии и подробности опубликовал блогер Roksolana Today & Крым на своей странице в Twitter.

Как сообщается, уничтожение уникального пляжа и красивейшего пейзажа производилось ради проведения форума "Таврида". Сейчас некогда красивейшее побережье активно покрывают асфальтом.

Теперь же на мысе Меганом трактором снесли в море холм и приготовили земельный участок ради строительства кафе.

"Меганом все! Ваша гавань! Цемки-бомки!", — прокомментировали фото в сети.

Оккупанты в Крыму уничтожают уникальный пляж: в сети показали жуткие фото

Оккупанты в Крыму уничтожают уникальный пляж: в сети показали жуткие фото

В Крыму оккупанты разрушают уникальный пляж (фото: twitter.com/KrimRt)

Меганом — это горный массив, полуостров и одноименный мыс в юго-восточном Крыму между Феодосией и Судаком. Его наивысшая точка составляет 358 метров.

Как мы писали ранее, Альминское водохранилище, которое расположено в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, продолжает погибать. Запасы воды остались на уровне 21%.

Ранее в Крыму пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для Симферополя.

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