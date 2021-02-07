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Окупанти у Криму знищують унікальний пляж: в мережі показали страшні фото

Новость на русском → Крим, Неділя 07 лютого 2021 11:35
Окупанти у Криму знищують унікальний пляж: в мережі показали страшні фото У Криму знищили пляж у Судаку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Російські окупанти в Криму активно знищують природу і пляжі. В мережі нещодавно з'явився доказ руйнування унікального природного ландшафту в анексованому Криму. На знімках видно, що окупанти розорали пагорб на мисі Меганом в Судаку.

Фотографії та подробиці опублікував блогер Roksolana Today & Крим на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляється, знищення унікального пляжу і красивого пейзажу проводилося заради проведення форуму "Таврида". Зараз колись красиве узбережжя активно покривають асфальтом.

Тепер же на мисі Меганом трактором знесли в море пагорб і приготували земельну ділянку заради будівництва кафе.

"Меганом все! Ваша гавань! Цьомки-бомки!", — прокоментували фото в мережі.

Окупанти у Криму знищують унікальний пляж: в мережі показали страшні фото

Окупанти у Криму знищують унікальний пляж: в мережі показали страшні фото

В Криму окупанти руйнують унікальний пляж (фото: twitter.com/KrimRt)

Меганом — це гірський масив, півострів і однойменний мис в південно-східному Криму між Феодосією і Судаком. Його найвища точка становить 358 метрів.

Як ми писали раніше, Альмінське водосховище, яке розташоване в Бахчисарайському районі окупованого Криму, продовжує гинути. Запаси води залишилися на рівні 21%.

Раніше в Криму пересохло стратегічно важливе Аянське водосховище, яке було джерелом води для Сімферополя.

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