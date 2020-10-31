На одном из спутников Сатурна обнаружили новую уникальную молекулу

На Титане нашли новую уникальную молекулу (коллаж: РБК-Украина)

Исследователи говорят, что загадочная молекула была найдена на еще менее загадочном спутнике Сатурна

Ученые обнаружили загадочную молекулу циклопропенилиден (C3H2) на основе углерода, которая настолько реакционноспособна, что может существовать на Земле только в лабораторных условиях. Находка редчайшей молекулы была произведена во время анализа атмосферы спутника Сатурна – Титана. На самом деле она настолько редка, что ее никогда раньше не обнаруживали в атмосфере, в Солнечной системе или где-то еще. Единственное другое место, где она может оставаться стабильным, – это холодная пустота межзвездного пространства. Но циклопропенилиден может стать строительным блоком для более сложных органических молекул, которые однажды могут привести к жизни. Об этом пишет Science Alert.

"Мы будем искать более крупные молекулы, чем C3H2, но нам нужно знать, что происходит в атмосфере, чтобы понять химические реакции, которые приводят к образованию сложных органических молекул", – комментирует астробиолог Мелисса Тернер.

Циклопропенилиден, который даже исследователи НАСА описывают как "очень странную маленькую молекулу" – не может долго существовать в атмосферных условиях, потому что он очень быстро и легко реагирует с другими молекулами, образуя другие соединения.

Эта молекула представляет особый интерес, потому что она кольцевой молекулой. Хотя известно, что сам циклопропенилиден не играет биологической роли, нуклеобазы ДНК и РНК основаны на таких молекулярных кольцах.

Чем меньше молекула, тем больше у нее потенциала: реакции с участием меньших молекул с меньшим количеством связей, как ожидается, будут происходить быстрее, чем реакции с участием больших, более сложных молекул. Это означает, что реакции с участием меньших молекул приведут к более разнообразным результатам.

Титан сильно отличается от межзвездного пространства. Он довольно сырой, с углеводородными озерами, углеводородными облаками и преимущественно азотной атмосферой с небольшим количеством метана. Атмосфера в четыре раза толще земной (в которой также преобладает азот). Ученые считают, что под поверхностью находится огромный океан соленой воды. Выяснение того, какие соединения присутствуют в атмосфере, является очень важным шагом в этом исследовательском процессе. Циклопропенилиден может быть маленьким и странным, но эта чрезвычайно редкая молекула может быть ключевым элементом головоломки химии Титана.

Ранее мы писали, что ученым удалось найти неподалеку от нашей Солнечной системы планетарную систему с экзопланетами, пригодными для жизни. Находится она, в космических масштабах, очень близко.

Также астрономам удалось выявить в космосе уникальную черную дыру на расстоянии 1000 световых лет от Земли, что делает ее самой близкой к нашей солнечной системе из когда-либо найденных.