Один з найкращих днів листопада. Астролог дала прогноз на цей понеділок і озвучила важливі поради

Понеділок, 4 листопада, може початися з великих успіхів. Цей день буде одним з найвдаліших.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на 4 листопада і розповіла, до чого слід готуватися.

Прогноз астропогоди на 4 листопада

"Один з найсприятливіших днів листопада для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, початку будівництва. Можливі ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість", - попередила Соловйова.

"Негативна енергія, проявлена цього дня, призведе до погіршення здоров’я. Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість. День перемоги над страхами", - також розповіла вона.

За словами астролога, цей день підходить для розриву непотрібних зв’язків. 4 листопада потрібно наважитися, йти до кінця та перемогти усі свої сумніви.

Також варто повертати борги. Соловйова радить влаштовувати прогулянки на природі, зокрема - у лісі. Також варто займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі.

Гороскоп на понеділок (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 4 листопада

У понеділок настає день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

Астролог розповіла, що 4 листопада Місяць буде у Стрільці. Через це настає сприятливий час для тих, чия діяльність пов'язана з подорожами, філософією та релігією, законодавством та правом, юриспруденцією та зовнішньою політикою, педагогікою та комерцією, філологією та ораторським мистецтвом, академічною наукою, а також з усім, що має іноземне походження

Соловйова радить підсилити енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.

Що треба зробити 4 листопада (ілюстрація: freepik.com)

День Сонця та королівських градусів - що принесе нам цей понеділок

"З 00:33, 4 листопада, до 00:29, 5 листопада, Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у королівському градусі Скорпіону️", - розповіла експерт.

Такі градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Вони підштовхують до оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті.

"Цей градус у Скорпіоні️ вважається символом астрологів, ясновидців, магів, екстрасенсів, езотериків. Він розвиває магічні здібності, зміцнює біополе, збільшує енергетичні сили. Наділяє успіхом, стабільністю, умінням справлятися з будь-якими труднощами", - пояснила Соловйова.

"Градус переродження, поновлення, регенерації. Він підвищує амбіції, дає владу та суспільне визнання. Успіх сприятиме заняттю будь-якими справами, пов'язаними з таємницями, загадками, секретами", - додала вона.