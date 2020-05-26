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Под Одессой женщина умерла в страшных муках: пыталась сделать аборт

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 09:28
Под Одессой женщина умерла в страшных муках: пыталась сделать аборт
Женщина сделала сама себе аборт (коллаж РБК-Украина)

35-летняя женщина решила сама избавиться от нежелательной беременности

В Одесской области в Татарбурнарском районе умерла женщина, которая находилась на пятом месяце беременности. Полицейским перед смертью она сказала, что сделала себе инъекцию ветеринарного препарата. В больницу местная жительница попала с сильным кровотечением и разрывом селезенки.

Как сообщается в сюжете ТСН, 35-летняя женщина уже имела троих детей, но отец от них ушел давно и она сама содержала семью. Погибшая бралась за каждую работу, чтобы обеспечить детям проживание. Жили они небогато. Соседи говорят, что женщина решилась на аборт, так как не смогла бы прокормить третьего ребенка.

"Она пояснила следователям то, что она сделала себе инъекцию, в результате которой у нее случился выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Никто не знал, потому что она скрывала факт беременности от своей мамы, от своих детей", - рассказал руководитель Татарбунарского отделения полиции Александр Бодюл.

Соседи погибшей рассказали, что она была очень скрытная, но работящая. По словам людей, женщина была добрая и всегда всем помогала. На аборт в больнице денег не было.

Сейчас следствие выясняет, сделала ли она сама себе смертельную инъекцию или ей кто-то помог в этом.

Также в селе ходили слухи, что погибшая подрабатывала суррогатным материнством и от ребенка отказались и она решила от него избавиться. Такую версию в полиции сразу же отбросили.

Под Одессой от аборта умерла женщина (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, во Львове студентам-медикам рассказывают о вреде контрацепции и греховности абортов.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины преступленияженщина
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