В Одессе возле мэрии неадекват открыл огонь из пистолета: поймать стрелка помогли дети

В центре Одессы пьяный мужчина устроил стрельбу на Думской площади, недалеко от здания мэрии. Неадеквата удалось задержать и передать в руки полиции. Оказалось, что стрелок уже имел проблемы с законом - был судим за грабеж и вымогательство.

Об этом 16 июня передали в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета на странице в Facebook .

Как рассказали правоохранители, к сотрудникам Муниципальной стражи, которые дежурили на Приморском бульваре, вчера вечером обратились дети, сообщив о стрельбе возле памятника "Пушка" на Думской площади. По словам ребят, двое взрослых открыли огонь из пистолета.

Стражи порядка поспешили на место, и задержали нарушителей. После этого была вызвана полиция.

Выяснилось, что ранее судимый по статьям 186 и 189 мужчина поссорился с женой. Гражданин в состоянии алко/наркотического опьянения решил "выпустить пар", и начал стрелять в центре города, не обращая внимания на прохожих.

Дебошира разоружили, и мужчиной занялись полицейские.

В Муниципальной страже выразили маленьким одесситам благодарность, ведь благодаря их обращению стрелка удалось оперативно задержать, и из-за его действий никто пострадать, к счастью, не успел.

В Одессе пьяный неадекват устроил стрельбу на площади после ссоры с женой (фото: facebook.com/dmb.omr)