В Одессе вода поменяла цвет: вонь стоит жуткая

В Одессе вода сменила цвет (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе испортилась вода, что привело к массовой гибели креветок

В Одессе вода в черноморских лиманах начала зеленеть, что привело к массовому мору креветки. Такое экологическое ЧП произошло в Хаджибейском лимане, а изменение цвета воды показали на снимках со спутника.

Дно водоема покрыто слоем из мертвых ракообразных, а зловоние чувствуется в десятках метров от воды. Об этом сообщает "Думская".

Ученые говорят, что во всем виноваты недавние ливни, после которых произошло резкое повышение температуры воздуха и воды. Из-за этого в лиманах начали бурно размножаться сине-зеленые водоросли, которые гибнут и гниют, забирая кислород.

В Одессе начала зеленеть вода (фото: dumskaya.net)

"Причин мора креветки в лимане может быть много - от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей", - говорят специалисты.

Местные жители, говорят, что такое происходит на лимане каждый год, когда столбики термометров пересекают отметку в 30 градусов.

В Одессе произошел мор креветки на лимане (фото: dumskaya.net)

Отметим, что ближе к средине лета часто сине-зеленые водоросли добираются и до Одесских пляжей. Что делает отдых у воды невозможным.

Ранее сообщалось, что в Киеве пляжи уже переполнены - люди не носят маски и не соблюдают дистанции.

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Автор: Светлана Мащенко