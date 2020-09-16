В Одессе пьяные хулиганы избили и ограбили "копа": отобрали оружие и мобильник

В Одессе избили полицейского и отобрали оружие (коллаж РБК-Украина)

На полицейского напали на территории государственного учреждения

В Одессе хулиганы напали на сотрудника полиции охраны и избили, а также отобрали пистолет и мобильный телефон. Инцидент произошел на территории одного их государственных учреждений, куда проникли нарушители - двое молодых людей и девушка.

Злоумышленников уже удалось задержать. Об этом 16 сентября передали в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

Сообщается, что когда "коп" потребовал, чтобы незваные гости покинули охраняемую территорию, в ответ посыпались оскорбления, и нарушители продолжили идти дальше.

Когда сотрудник охраны сделал предупредительный выстрел из травматического пистолета, злоумышленники сбили его с ног. После этого молодые люди отобрали у "копа" оружие, мобильник и бросились наутек.

Отмечается, что нарушители были в нетрезвом состоянии.

Правоохранители изучили видео с камер наблюдения и установили маршрут передвижения нападающих, а затем и их личности. Злоумышленниками оказались 22-летний парень - житель города Остер под Черниговом, и 23-летний житель села Софиевская Борщаговка под Киевом.

Хулиганов задержали в порядке ст.208 УПК Украины и отправили в СИЗО. Оружие охранника и телефон также нашли.

Теперь молодым людям готовят подозрения по ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

В Одессе избили сотрудника полиции охраны и отобрали пистолет (фото: npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка избила ногами патрульную, и теперь 25-летней жительнице столицы "светит" до 5 лет тюрьмы.

Напомним, весной под Одессой мужчина избил полицейского за замечание из-за отсутствия маски.