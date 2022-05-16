"Очень много плачу": Каменских призналась в заболевании и не сдержала слез

Настя Каменских сейчас делает все возможное, чтобы помочь украинцам выстоять и победить - дает множество интервью иностранным журналистам о том, что в нашей стране происходит настоящий геноцид, участвует в благотворительных концертах в поддержку нашей армии, призывает весь мир не молчать и не забывать о нас.

В то же время певица признается, что едва справляется со стрессом. Более того, к ней вернулись панические атаки, с которыми лишь недавно она научилась справляться . Об этом Настя рассказала в интервью программе "Зірковий шлях", которая сейчас выходит в эфире Індиго TV.

"Я пытаюсь найти баланс, пытаюсь найти, как себе помочь. Но никак я себе не помогу. У меня очень плохой сон, я очень нервничаю. Ко мне вернулись панические атаки, которые появились после перенесенной короны. Я очень много плачу, волнуюсь, переживаю. Поднимаю глаза в небо и говорю: "Боже, останови это, ну не может это быть так долго". Это горе, которое просто живет с тобой", - отметила Каменских со слезами на глазах.

Настя говорит, что сейчас "невозможно быть спокойным, просто ждешь, пока это все закончится".

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

У многих людей на фоне стресса возникли еще и кризисы в отношениях с любимыми.

Но Настя говорит, что это совершенно не ее с Потапом история.

"Какие могут быть проблемы, когда люди наоборот должны объединяться? Мы с Лешей смотрим в одном направлении, идем вместе, друг друга поддерживаем и помогаем. Делаем все возможное, что можем сделать для своей страны", - говорит она.

"Мы об этом даже не думаем. Единственное желание - чтобы наступил мир. Возможно, друг друга чмокнем, скажем: "Я тебя люблю, поддерживаю, я с тобой", - добавляет певица.

Сейчас Настя с нетерпением ждет окончания войны. Мечтает о том, как наконец увидит своих родственников и как всей страной мы будем отмечать нашу победу над врагом.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Добавим, что панические атаки - это заболевание. Оно характеризуется приступами тревоги, навязчивого страха и другими симптомами, например, потливость, дрожь, тошнота и тому подобное.

Панические атаки могут быть признаком неврозов, а приступы чаще всего проявляются внезапно.