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Каменских в день рождения обратилась к украинцам: "о таком желании не надо молчать!"

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 17:20
Каменских в день рождения обратилась к украинцам: "о таком желании не надо молчать!" Настя Каменских призывает поддерживать ВСУ (фото instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменских 4 мая празднует день рождения. Певице сегодня - 35. А лучшим подарком в честь юбилея артистка считает помощь со сбором средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом звезда написала в своем Instagram.

"Год назад представляла, как буду праздновать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: чтобы как можно быстрее закончилась война и мы одержали победу! Не верю, что о таком желании надо молчать. Наоборот, верю - оно свершится, если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все, что от нас зависит, ради этого!" - написала Настя.

"Поэтому для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем доброе дело и соберем средства на приобретение автомобилей для ВСУ", - добавила она.

Каменских в день рождения обратилась к украинцам: &quot;о таком желании не надо молчать!&quot;

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Таким образом Каменских приобщается к инициативе ведущего и актера Юрия Рыхлика, который несколько дней назад, тоже в свой 35-й день рождения, начал собирать средства на машины для украинских военных.

И за все время сбора благодаря донатам он собрал средства для покупки 22 машин.

"Давайте присоединимся к его сбору и приобретем как можно больше автомобилей для тех, кто защищает нас и нашу землю! Каждая гривна имеет значение! Помните, победа - это наше общее дело!" - призывает Каменских.

Реквизиты для сбора средств на машины для ВСУ:

PayPal:

Monobank:

  • гривна: 4441114456969623
  • евро: 5375419908011883
  • доллар: 5375418810686709

ПриватБанк:

  • 5168745020199458

Ранее Каменских из The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн и расплакалась.

Перед этим украинские звезды записали невероятно сильный ролик к воинам ВСУ.

Также слушайте песню NK об Украине, которая пробирает до слез.

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Настя Каменских
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