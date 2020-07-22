Обычная яицница может быть смертельно опасна: кому нельзя ее есть

Яичница на завтрак не для всех полезна (фото: pixabay.com)

Названы категории людей, которым нельзя есть яйца на завтрак

Многие украинцы предпочитают завтракать жареными яйцами, но не для всех категорий людей такой прием пищи будет полезен. Отметим, что яичница - это доступный всем источник белка, в этом блюде почти нет углеводов, а количество жира будет зависеть от количества масла, с которым вы ее приготовите.

Также яйца содержат большое количество витаминов D, B6, B12 и таких минералов, как цинк, железо и медь. Интересно, что присутствие таких антиоксидантов, как лютеин и зеаксантин, может помочь улучшить зрение, а также предотвратить дегенерации макулы и катаракте. Об этом пишет E-Times.

Диетологи советуют есть яйца каждый день при условии, что у вас нет проблем со здоровьем. Особенно полезны яйца для детей, ведь они могут не только обеспечить организм многими питательными веществами, а и помочь сформировать мышцы.

Но если у вас есть такие хронические заболевания, как ожирение или проблемы с сердцем или сосудами, яичницу вам лучше избегать.

Лучшим вариантом для вас будут вареные вкрутую яйца без желтка, поскольку они содержат определенное количество холестерина и основное количество жиров. Однако, если подобных проблем со здоровьем у вас нет, яичница с жидким желтком вредной для вас не будет. Если вы следите за весом, то можете добавить к ней овощей, чтобы сделать блюдо более сытным и питательным.

Как мы ранее писали, специалист назвала продукты, которые категорически нельзя есть натощак.