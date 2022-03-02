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Обстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления Путина

Новина українською →
Киев, Среда 02 марта 2022 14:03
Обстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления Путина Обстрел телевышки в Киеве (facebook.com.petrovpavelp)
Автор: Татьяна Самарук

Пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате удара российского агрессора по Киевской телевышки.

Появились фото с места обстрела телевышки в Киеве.

В частности, в Госсвязи отметили, что сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.

Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет.

Обстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления ПутинаОбстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления Путина

Обстрел телебашни в Киеве (facebook.com.petrovpavelp)

Ранее мы сообщали, что в Киеве под ракетную атаку попал Бабий Яр.

Также мы писали, что украинские телеканалы уже возобновили цифровое вещание после обстрела телевизионной башни в Киеве.

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