Обстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления Путина
Пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате удара российского агрессора по Киевской телевышки.
Появились фото с места обстрела телевышки в Киеве.
В частности, в Госсвязи отметили, что сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.
Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет.
Обстрел телебашни в Киеве (facebook.com.petrovpavelp)
Ранее мы сообщали, что в Киеве под ракетную атаку попал Бабий Яр.
Также мы писали, что украинские телеканалы уже возобновили цифровое вещание после обстрела телевизионной башни в Киеве.
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