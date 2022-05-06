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Обратите внимание на эти симптомы нехватки йода. Вы можете уберечь жизнь

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Пятница 06 мая 2022 14:58
Обратите внимание на эти симптомы нехватки йода. Вы можете уберечь жизнь Фото: каковы симптомы недостатка йода в организме (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дефицит йода в организме может приводить к заболеваниям щитовидной железы, воспалительных процессов и даже раку.

Йод - это очень важный минерал, который используется для синтеза гормонов щитовидной железы. И если этот орган получает в достаточном количестве йод, он функционирует полноценно.

Какие симптомы нехватки йода в организме читайте в материале Styler.

Какие симптомы нехватки йода в организме

Хроническая усталость

Вялость, сонливость, упадок сил – первое, на что обращают внимание люди при снижении концентрации в крови гормонов щитовидной железы, в задачи которых входит в том числе обеспечение организма энергией. Хроническая усталость наблюдается в 99% случаев йододефицита и нередко сопровождается мышечной усталостью без причин.

Слабость иммунитета

Слабость иммунной системы проявляется в виде частых и рецидивирующих простудных, вирусных, паразитарных, грибковых болезней, медленного заживления ран.

Отеки

Если у вас появились отеки - это очевидный симптом йододефицита. Наиболее частая локализация отеков при этом состоянии – под глазами, также могут наблюдаться отеки ног, рук.

Нарушения менструального цикла

Нестабильный менструальный цикл является симптомом начальной стадии йододефицита, поскольку нехватка йода прямо влияет на работу гормональной системы. Состояние йододефицита у женщин может быть чревато бесплодием и преждевременным наступлением климакса. Очень опасен йододефицит при беременности. Это грозит даже выкидышем.

Анемия

Из-за снижения метаболической активности йододефициту часто сопутствует железодефицитная анемия – болезнь, связанная с недостаточностью железа в крови. В этом случае анемия обычно носит невыраженный характер и, как правило, проявляется уже в зрелой стадии гипотиреоза. Основные симптомы железодефицитной анемии – шум в ушах, головокружения, слабость, бледность.

Что делать при дефиците йода

При возникновении симптомов следует обратиться к эндокринологу и пройти обязательно обследование щитовидной железы.

Не покупайте самостоятельно препараты в аптеке - проконсультируйтесь со специалистом.

Суточную норму йода можно получить со следующими продуктами питания: рыба, яйца, белое мясо и морская капуста. В 100 граммах морской капусты содержится йод в количестве двух дневных норм, поэтому с её помощью можно легко восполнить дефицит йода в организме.

Как мы ранее писали, как правильно принимать йод и что категорически запрещено делать.

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