Что нужно знать родителям при сотрясении мозга у ребенка: симптомы и признаки
Украинские врачи рассказали, что нужно знать родителям при сотрясении мозга у ребенка.
Всю информацию медики опубликовали на странице Доказові батьки в Facebook.
Сотрясение мозга – это вид травмы головы, при которой временно нарушаются функции мозга, без каких-либо изменений структуры мозга.
Сотрясение может быть вызвано не только ударом по самой голове, но и по телу, из-за которого голова может резко повернуться или наклонится, и даже падением на ягодицы за счет "гидродинамического удара" спинномозговой жидкости.
Любая активность, которая может привести к удару по голове, туловищу или падению, может привести к сотрясению мозга. Это особенно актуально для контактных видов спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол, борьба, черлидинг и другие. Однако не только спорт может быть причиной травм, но и езда на велосипеде, катание на скейтборде или роликах, лазанье по деревьям, прыжки на батуте и многое другое. Даже обычные игры в догонялки.
Дети чаще всего достают сотрясение мозга в возрасте до 4 лет. А потом пик травматизма приходится на подростковый возраст, когда взросление, стремление к независимости и влияние со стороны сверстников иногда заставляют подростков подвергать свое здоровье опасности.
Признаки сотрясения головного мозга
Есть перечень признаков при наличии которых необходимо как можно раньше обратиться к врачу.
"Красные флажки" при травме головы
Немедленно покажите ребенка врачу, если хотя бы один из этих симптомов появился сразу после травмы головы или в течение 1-2 суток после нее:
Опасный механизм травмы при котором возможны другие повреждения (Например, сбил автомобиль, падение с высоты более 1,5-2 метра и тому подобное).
Когда удар пришелся на очень ограниченную поверхность (удар о какой-то выступающий штырь или металлический уголок, например, и тому подобное).
Потеря сознания. Даже если она была кратковременной, к этому симптому стоит относиться серьезно.
Ребенок не может узнать знакомых ему людей или место, где он находится;
Любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение).
Выглядит постоянно сонным или вы не можете разбудить ребенка.
Головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов.
Зрачки выражено разного размера при одинаковом освещении.
Слабость/онемение в руке/ноге.
Нарушение координации движений (неустойчивость во время ходьбы, невозможность нормально пользоваться обычными предметами типа ложки, кружки, ручки и др).
Нарушение речи.
Повторяющиеся тошнота или рвота.
Судороги.
Младенец не перестает плакать и вам не удается его успокоить.
Младенец не ест (грудь или смесь).
При любой травме если возникли сомнения "к врачу сейчас или позже" - значит сейчас!
ОБЩИЕ СИМПТОМЫ СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА
Дети и подростки, которые говорят, что они плохо себя чувствуют после удара по голове/телу или падения, могут иметь сотрясение мозга или другую серьезную травму головного мозга.
Родители могут заметить один или несколько из следующих общих признаков и симптомов:
выглядит ошеломленным или заторможенным;
если травма произошла во время занятий спортом, ребенок может забыть инструкции по тактики во время игры, свою позицию в игре, может быть не уверена в счете или в том, кто соперник;
движется неуклюже;
медленно отвечает вопросом;
выявляет изменение настроения или поведения;
не может вспомнить события до или после травмы.
Дети могут сообщать о следующих симптомах:
головная боль или ощущение сдавления головы;
тошнота или рвота (одноразовая);
проблемы с балансом или головокружение;
двоение в глазах или нечеткость зрения;
повышение чувствительности к яркому свету или шуму;
общее чувство вялости, спутанности, тумана или слабости;
сонливость;
спутанность сознания или проблемы с концентрацией внимания;
просто чувствует себя "плохо".
Эти симптомы часто появляются сразу после травмы, но в некоторых случаях могут проявиться через несколько дней после нее.
Лечение и восстановление
Основным методом лечения сотрясения мозга является ограничение физической и умственной активности на некоторое время.
Есть миф о том, что ребенка после травмы головы обязательно нужно будить каждые несколько часов.
Этого делать не надо! Дайте ребенку, да и взрослому, отдохнуть.
Только если сон длится слишком долго или появились какие-то опасные симптомы (рвота, спазм мышц в руке/ноге/ асимметрия лица, выраженное нарушение дыхания), тогда стоит пострадавшего разбудить, и если это не получается, то срочно обратиться за медицинской помощью.
Большинство детей полностью выздоравливают после сотрясения мозга в течение 3-4 недель, однако у 10-15% детей симптомы могут длиться дольше. Время, необходимое для восстановления, зависит от различных факторов, таких как серьезность травмы, того как именно травма произошла, наличия других заболеваний (включая сотрясение мозга в прошлом), какие методы лечения использовались и насколько хорошо ваш ребенок следовал советам врача.
Во время восстановления после сотрясения мозга необходимо следить за появлением новых симптомов или ухудшением тех, что уже были.
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