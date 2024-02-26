Нутриціолог розповіла, що робити, якщо починаєте все забувати: це покращить роботу мозку

Щоб покращити пам'ять, варто додати в раціон корисні для здоров'я харчові продукти. Існують продукти, які допоможуть, щоб мозок працював швидше і при цьому менше втомлювався.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин .

Як покращити роботу мозку

Для того, щоб завжди пам’ятати про всі свої обіцянки та справи, варто звернути увагу на свій раціон та добавки для покращення роботи мозку.

За словами нутриціолога, 16% загальної маси мозку - це жир.

Тому найкраща їжа для мозку - це жири (горіхи, Омега-3, чорний гіркий шоколад та морська риба).

Чим підтримати роботу мозку

Щоб підтримати роботу мозку, потрібно додати у раціон такі добавки:

Омега-3 жирні кислоти підвищують когнітивні можливості мозку

Фосфоліпіди необхідні для синтезу і роботи клітинних мембран

Фосфатидилсерин - найактивніший з них, забезпечує пластичність мозку, здатність концентруватись і логічно міркувати

Ашвагандха - допомагає зменшити утворення амілоїдних бляшок і впоратись зі стресом

Бакопа - допомагає відновленню холінергічної функції, однієї з ключових нейромедіаторних систем головного мозку

Єжовик гребінчастий (Lion’s mane) - для підвищення рівня фактору росту нервів.

Q10 - сповільнює вікове старіння мозку, підтримує мітохондріальну функцію

PQQ - необхідна мозку для збільшення кількості мітохондрій та відповідає за роботу короткотермінової памʼяті

Магній - укріплює синапси - нервові контакти. Також знижує рівень гормону стресу кортизолу, який в свою чергу негативно впливає на роботу мозку

Продукти для покращення пам'яті та здоров'я мозку

Важливо, щоб хоча б один із цих продуктів повинен був у щоденному раціоні: