Нутриціолог назвала топ-5 детокс-напоїв для здоров'я: рецепти
Після тривалих святкових застіль багато хто мучиться від важкості у шлунку. Полегшити цей стан допоможуть домашні детокс-напої, які пришвидшують метаболізм, покращують травлення та заспокоюють надмірний апетит.
Рецептами корисних напоїв поділилась нутриціолог Олеся Третякова на своїй сторінці Instagram.
Яблуко + кориця
Велике яблуко очистьте від шкірки й наріжте скибками. Залийте 500 мл окропу, пізніше в охолоджений напій додайте 1 ч. л. меду (не обов’язково), 1 ч. л. кориці меленої. Залиште напій настоятись 20-30 хвилин, процідіть і пийте протягом дня.
Яблучний оцет
Цей напій найпростіший. 1 ч. л. яблучного оцту додайте у півлітрову пляшку з водою і пийте протягом дня.
Лимон + імбир
Залийте склянкою майже гарячої води 2 ст. л. лимонного соку, додайте дрібку тертого імбиру (до смаку, можна і більше). Температура води повинна бути вище 40 ° С обов'язково. Для посилення ефекту можна додати дрібку червоного перцю.
М'ятно-лимонний напій
У графин влийте 1,5 літра води, додайте м‘яту перцеву, огірок, лимон та подрібнений імбир. Пропорції - як кому подобається. Робить цей напій увечері, щоб за ніч настоявся.
Пити можна з самого ранку на пустий шлунок. Також протягом дня між прийомами їжі. Це чудовий напій для схуднення.
Кориця + лимон + мед
Змішайте склянку гарячої води, шматок лимона, 0,5 ч. л. меду та 1 ч. л. кориці. Також можна додати дрібку чаю.
"Ці напої прискорюють метаболізм, допомагають заспокоїть апетит, роблять чудовий детокс. Взагалі, раджу додати у свій раціон корицю та сухий мелений імбир. Це дуже корисні спеції для прискорення обміну речовин, вони також роблять страви цікавішими", - наголошує Олеся Третякова.
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