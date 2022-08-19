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"Новый день рождения": боец ВСУ рассказал, как внедорожник от Favbet помог спасти побратимов

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Пятница 19 августа 2022 15:05
"Новый день рождения": боец ВСУ рассказал, как внедорожник от Favbet помог спасти побратимов Боец ВСУ рассказал, как внедорожник от Favbet помог спасти побратимов (фото: пресс-служба Favbet)
Автор: Илона Свиридова

Внедорожник Nissan, в начале июня при содействии Favbet Foundation доставленный на передовую, помог эвакуировать раненых бойцов ВСУ с поля боя.

Об этом рассказал военнослужащий с позывным "Рыжий".

"Автомобиль 4х4 - в наших условиях то, что нужно. Во время очередного задания танки не смогли поддержать бойцов, потому что дождь, болото и темень, парней накрывали кассетными снарядами, но благодаря двум мостам и несмотря ни на что удалось всех вывезти из зоны обстрела. У парней теперь новый день рождения", - сообщил военный, подразделение которого держит фронт в направлении Бахмута

По его словам, пикап помогает бойцам не только во время выполнения боевых заданий на линии столкновения, но и доставляет необходимые материалы для строительства блиндажей и опорных пунктов.

&quot;Новый день рождения&quot;: боец ВСУ рассказал, как внедорожник от Favbet помог спасти побратимов

Подразделение, получившее это авто, весной принимало участие в освобождении Бучанского района Киевской области, позже было переведено в район Бахмута.

Напомним, в июле Favbet Foundation организовал поставку для ВСУ еще двух внедорожников - Nissan и Mazda. Вместе с машинами защитники Украины традиционно получили детские рисунки и подарки от школьников Киевской области.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
В целом компания Favbet и фонд помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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