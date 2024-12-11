Новорічна прикраса з фольги, яка вразить всіх: ось, як її зробити

Ялинкові іграшки - неодмінний святковий декор, який створює казкову атмосферу. Втім, цікаві і незвичні ялинкові прикраси можна зробити самостійно з листків фольги.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку української майстрині "diva.kotka".

Матеріали для виготовлення ялинкових прикрас

До того, як почати роботу, потрібно підготувати всі матеріали для прикрас. Вам знадобляться:

фольга для карбування (існує в різних кольорах)

папір (офісний, потрібен для ескізу)

олівець

гумка

калька або пергамент (для перенесення ескізу)

стара ручка без пасти, дерев'яна шпажка або стек

гострі ножиці, додатково манікюрні

цупка товста тканина або фоаміран

тонка мотузка

Підготовка ескізів

Для того, щоб зробити новорічні прикраси в техніці карбування, спочатку потрібно намалювати або роздрукувати ескіз. Це можуть бути тварини, птахи, зірочки або квіти. Не обов'язково обирати складний малюнок.

Однак важливо, щоб фігура мала чіткі контури. Саме по цих лініях потрібно вирізати деталь з фольги.

Як робити новорічні іграшки карбуванням (скриншот / instagram.com/diva.kotka)

Як робити новорічні іграшки карбуванням (скриншот / youtube.com)

Перенесення ескізу

Щоб полегшити процес перенесення ескізу, майстриня радить використовувати кальку або пергамент для запікання. Його потрібно покласти на ескіз та обвести ручкою або олівцем головні лінії.

Після цього ескіз можна перенести на фольгу для карбування - щільний матеріал, який нагадує матеріал бляшанки. Однак, щоб не пробити фольгу в не потрібному місці, її потрібно покласти на щільну тканину, фоаміран або товсту гуму.

Карбування полягає в обробленні металу тиском - тобто нанесенні малюнку і створенні об'єму паличкою, старою ручкою без пасти або стеком. Цю техніку використовували для створення панно, ювелірних прикрас та навіть ікон.

Як робити новорічні іграшки карбуванням (скриншот / instagram.com/diva.kotka)

На фольгу для карбування покладіть кальку з ескізом та наведіть лінії ручкою без пасти або паличкою, "продавлюючи" малюнок. Намагайтеся розташувати ескізи якомога ближче один до одного, щоб ефективно використати фольгу.

Вирізання іграшок

Після того, як на фользі буде чіткий контур малюнка, виріжте прикрасу гострими ножицями, у разі необхідності використовуючи манікюрні, для маленьких деталей.

Важливо: краї іграшки доволі гострі, тому вирізати прикрасу потрібно обережно. Крім цього, якщо в будинку є маленькі діти або домашні тварини, ліпше обрати інший варіант декору задля безпеки.

Допрацювання прикрас

Після того, як декор з фольги вирізаний, фігурки можна доробити, "намалювавши" паличкою химерні лінії, кола або зигзаги.

Готові прикраси можна вішати на ялинку окремо, прив'язавши до кожної мотузку, або створити унікальну гірлянду з різних фігурок.