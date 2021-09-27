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"Новая почта" запустила функцию автоматической оплаты: ее используют теперь и мошенники

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 17:17
"Новая почта" запустила функцию автоматической оплаты: ее используют теперь и мошенники Мошенники начали использовать новую функцию "Новой почты" для махинаций (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новая почта запустила новую услугу в приложении, и теперь с карты постоянного клиента средства могут быть списаны автоматически. Однако этой функцией научились пользоваться и мошенники.

Как рассказал клиент "Новой почты" Дмитрий Луханин в Facebook, с его банковской карты была списана сумма за чужую посылку.

Вероятнее всего мошенники воспользовались услугой автоматического списания средств, которая позволяет оплатить посылку безналичным расчетом и без использования терминала.

"Ребята, предупреждаю о наличии схемы для мошенничества через Нова пошта, удалите привязанную карту и/или отключите их новую функцию автосписания. Неизвестные люди указали мой номер, как получателя, пришли в отделение и успешно оплатили моей привязанной картой за посылку", - рассказал Луханин.

Он отметил, что воспользоваться функцией автоматического списания средств можно в нескольких случаях:

  • Если мошенник указал номер своей жертвы как получателя, но при этом – свое имя
  • Если в приложении у клиента стоит галочка о разрешении автоматического списания средств
  • Если в приложении к аккаунту клиента привязана банковская карта
  • Сумма оплаты за посылку не превышают определенную сумму, которая не требует подтверждения владельца карты.

Пользователь сообщил, что уже обратился в Киберполицию. Сотрудники "Новой почты" также связались с Дмитрием Луханиным, чтобы выяснить все обстоятельства.

Стоит отметить, что у разных банковских карт стоят разные минимальные лимиты оплаты без подтверждения операции. Это может быть сумма до 100 гривен или до 500 гривен.

У "Новой почты" также есть собственный лимит оплаты без подтверждения – до 500 гривен. При оплате от 500 гривен на номер клиента будет отправлен одноразовый пароль для подтверждения оплаты.

Кроме того, пользователям рекомендуется отключить функцию автоматической оплаты в приложении.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам от имени "Новой почты" рассылают опасные письма.

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Новая почта Схемы мошенников
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