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Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Суббота 09 января 2021 14:53
Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами
Украинцы шутят над ограничениями январского локдауна (фото: twitter.com/StarshinaZapasa)
Автор: Styler

В Украине с 8 января действуют новые ограничения в связи с ожидаемым ростом заболеваемости после новогодних праздников. Согласно новым ограничениям, работу на период до 24 января прекратили некоторіе магазинов, все театры, кафе и многие другие учреждения. Под запреты попал ряд совершенно неожиданных товаров.

Styler собрал интересные мемы и фотожабы о запрещенных к продаже в Украине во время локдауна товарах.

Пользователи социальных сетей жалуются, что под ограничения к продаже попали не только средства бытовой химии, но и трусы, носки, презервативы и многие другие товары, необходимость в которых может возникнуть в период локдауна.

Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Носки под запретом: украинцы высмеяли неожиданные ограничения забавными фотожабами

Локдаун в Украине высмеяли яркими фотожабами (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что позже министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что запреты на реализацию ряда продуктов в супермаркетах имеют следующую логику: в магазинах из-за "запрещенки", которую нельзя купить, просто будет меньше посетителей, и соответственно снизится риск их заражения. Применяемые в Украине нормы были разработаны с учетом мнения ведущих отечественных эпидемиологов и инфекционистов, а также "опираясь на международный опыт".

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов дал совет, где купить сигареты при локдауне.

Напомним, что ранее украинцы забавно высмеяли "ледяной апокалипсис", возникший на дорогах столицы во время одной из самых скользких гололедиц за всю историю Киева. Из-за аномально скользких улиц украинцы были вынуждены буквально ползти домой. Забавные позы и даже крайне опасные происшествия на дорогах, закончившиеся без травм, стали мишенью для новых шуток.

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