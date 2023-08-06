НЛО, штучні хвороби та експерименти ЦРУ: 5 теорій змови, які виявились правдивими

Більшість людей скептично ставиться до теорії змови, вважаючи їх суцільною вигадкою. Певно кожен із нас чув розповіді про те, що насправді ліки проти раку вже винайшли, просто їх приховують. Або що науковці начебто вже давно отримали докази існування НЛО.

Експерименти ЦРУ з ЛСД

З 1953 по 1973 рік ЦРУ вводило людям ЛСД у рамках незаконної програми MKUltra, щоб перевірити потенційні ефекти контролю мозку. За задумом, цю технологію використовували під час допитів, щоб послабити людей і змусити зізнатися через промивання мізків і психологічні тортури.

Програму MKUltra проводили у більш як 80 установах. Окрім військових, її застосовували в університетах, лікарнях, в'язницях. Також експерименти проводили у спеціальних таборах, що були розташовані на підконтрольних територіях США у Європі та Східній Азії.

Більшу частину записів щодо програми згодом ЦРУ знищило. Але у 1975 році спеціальна комісія визнала, що ЦРУ проводила таємні дослідження навіть на своїх колегах.

Уряд отруював людей алкоголем

У 1919 році уряд США заборонив алкогольні напої. Вважалося, що "сухий" закон підвищить моральний характер суспільства, але замість того він мав непередбачувані наслідки. Відбувся великий спад економіки, зросло безробіття й контрабанда - стало процвітати підпільне виробництво спиртного.

Згодом влада наказала підвищувати токсичність промислового спирту - саме його використовували для нелегального виготовлення алкоголю. Іноді додавали метиловий спирт, який навіть у малих дозах є смертельним. Як наслідок 10 тис. осіб померли, ще більше людей втратили зір. У 1933 році "сухий" закон скасували.

Американці утилізують спиртне під час дії "сухого" закону (фото: Вікіпедія)

Манія переслідування Ернеста Гемінґвея

В останні роки життя американський письменник і журналіст Ернеста Гемінґвея мав важку депресію та розлади психіки на тлі цирозу печінки. 2 липня 1961 року письменник застрелився з мисливської рушниці. До цього він не раз заявляв, що за ним стежать і прослуховують.

Дехто вважав, що це була просто манія старця, спровокована тим, що найкращі роки його письменницької діяльності уже пройшли і так він намагається привернути до себе увагу.

Однак через 50 років після смерті Гемінґвея його друг та біограф Аарон Едвард Готчнер розповів, що його самогубству посприяло стеження ФБР. Як виявилося, у 40-х роках ФБР дійсно встановило стеження за Гемінґвеєм, бо підозрювали його у зв'язку з Кубою, оскільки письменник раніше там жив.

Приховування ліків проти небезпечних хвороб

Досі є популярною думка, що у світі є ліки проти невиліковних захворювань, але їх навмисно приховують. Ця думка знайшла підтвердження у невеликому "Дослідженні Таскігі", котре почалось в 1932 році.

Вчені вирішили перевірити, як поширюватиметься сифіліс, якщо його не лікувати. До цього експерименту залучили 600 бідних темношкірих селян з штату Алабама. 399 з них буди із сифілісом, а 201 - здорові.

Кожен із учасників дослідження мав отримати безплатну медичну допомогу, харчування та оплату похорону у випадку смерті. Через 15 років вчені виявили, що сифіліс можна лікувати пеніциліном, але вони не дали його піддослідним і продовжили стежити за ними.

Загалом цей експеримент тривав 40 років. З 399 людей - 28 померли від сифілісу, 100 - від пов'язаних із цією хворобою ускладнень, 40 - заразили своїх дружин, у 19 з них народилися діти з вродженою хворобою. Тільки після того, як у 1972 році про експеримент дізналася широка громадськість, почалися розслідування та судові розгляди, його зупинили. Постраждалі отримали 9 млн доларів компенсації від влади.

Лікар бере кров на аналіз у одного з пацієнтів, які брали участь у "Дослідженні Таскігі" (фото: Вікіпедія)

Дослідження НЛО

У 2017 році ЦРУ розмістило документи за минулі півстоліття, де були повідомлення про спостереження за НЛО. В архівах були два документи під назвою "Фото НЛО", але вони не містили текстових коментарів.

Також була доповідь "Свідоцтва НЛО. Ідентифіковані літаючі об'єкти", складена Національним комітетом по повітряним явищам у 1964 році. У ній доповідали поліцейські, астрономи, вчені та військові.

Ці дані також містили фотографії і показники радарів - а це 575 випадків за 23-річний період. Але от інформація про контакт з інопланетною цивілізацією відсутня.