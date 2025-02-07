Ніяких нових справ. Що обіцяє астрологічний прогноз на сьогодні та як залучити успіх

Ця п'ятниця, 7 лютого, точно не підійде для важливих рішень та нових справ. Втім, Венера зможе подарувати щастя, якщо правильно спланувати свій графік.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на цю п'ятницю та розповіла, які справи принесуть успіх.

Прогноз астропогоди на 7 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, авантюр, далеких подорожей. Після 11:15 можливі відвідування перукарні. До 11:15 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби може негативно впливати на людину", - розповіла Соловйова.

Астролог радить не піддаватися страхам та похмурим думкам. Окрім цього, варто утриматися від негативних емоцій.

Займіться справами, які потрібно довести до кінця. Також варто допомагати іншим, відмовитися від брехні. Кожен може отримати шанс гармонізувати стосунки з оточуючими.



Гороскоп на 7 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

7 лютого - день Венери. Ця планета, яку ще називають "малим щастям" символізує:

гармонію

красу

творчість

фінанси

мистецтво.

Втім, Венера здатна створювати енергетику, через яку не слід починати нові справи, знайомитися, робити ремонт та планувати на цей день різноманітні пластичні та хірургічні процедури.

А для того, аби "задобрити" Венери, можна носити прикраси та одяг рожевого кольору або ж з шовку. Також варто принести додому живі квіти, особливо троянди. А ось від романтики слід відмовитися.