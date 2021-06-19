В Никополе обнаружили тело 15-летней девочки, которую искали пять дней (видео)
В Никополе масштабные поиски 15-летней девочки, пропавшей пять дней назад, завершились ужасным результатом - тело подростка обнаружили в кустах за зданием в промышленной зоне.
Об этом 19 июня передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Все эти дни школьницу разыскивали правоохранители, бойцы ГСЧС, Нацгвардии и волонтеры.
Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 15 июня. По словам ее матери, дочка накануне вечером ушла гулять и не вернулась.
"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка", - рассказали правоохранители.
В Никополе на пустыре в промзоне обнаружили тело пропавшей 15-летней девочки (фото: dp.npu.gov.ua)
И вот теперь тело подростка обнаружили на пустыре за заброшенным зданием в промзоне. Девочка была мертвой.
Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой - бельгийской овчаркой по кличке Бес.
Девочку-подростка разыскивали 5 дней (фото: dp.npu.gov.ua)
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.
Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.
Других подробностей в полиции не сообщили.
Видео: в Никополе обнаружили тело 15-летней девочки после 5 дней поисков
Ранее сообщалось, что в июне под Днепром в коллекторе нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика, об исчезновении которого его мать рассказала только через четыре дня. Расследование показало, что ребенка задушил ухажер матери за то, что она отказала ему в близости.