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В Никополе обнаружили тело 15-летней девочки, которую искали пять дней (видео)

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Никополь, Суббота 19 июня 2021 17:37
В Никополе обнаружили тело 15-летней девочки, которую искали пять дней (видео) Коллаж РБК-Украина: в Никополе пропавшую девочку-подростка нашли мертвой
Автор: Владимир Костырин

В Никополе масштабные поиски 15-летней девочки, пропавшей пять дней назад, завершились ужасным результатом - тело подростка обнаружили в кустах за зданием в промышленной зоне.

Об этом 19 июня передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Все эти дни школьницу разыскивали правоохранители, бойцы ГСЧС, Нацгвардии и волонтеры.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию 15 июня. По словам ее матери, дочка накануне вечером ушла гулять и не вернулась.

"На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка", - рассказали правоохранители.

В Никополе обнаружили тело 15-летней девочки, которую искали пять дней (видео)

В Никополе на пустыре в промзоне обнаружили тело пропавшей 15-летней девочки (фото: dp.npu.gov.ua)

И вот теперь тело подростка обнаружили на пустыре за заброшенным зданием в промзоне. Девочка была мертвой.

Разыскать тело помог кинолог со служебной собакой - бельгийской овчаркой по кличке Бес.

В Никополе обнаружили тело 15-летней девочки, которую искали пять дней (видео)

Девочку-подростка разыскивали 5 дней (фото: dp.npu.gov.ua)

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.

Других подробностей в полиции не сообщили.

Видео: в Никополе обнаружили тело 15-летней девочки после 5 дней поисков

Ранее сообщалось, что в июне под Днепром в коллекторе нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика, об исчезновении которого его мать рассказала только через четыре дня. Расследование показало, что ребенка задушил ухажер матери за то, что она отказала ему в близости.

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Никополь полиция розыск пропавшие без вести происшествие девочка
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