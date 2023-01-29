Ніколи не робіть цього з орхідеєю під час цвітіння, бо вона осиплеться
Екзотичні красуні орхідеї потребують особливого догляду, щоб радувати нас пишним цвітінням. Коли ці "прибульці" квітнуть, до них треба ставитися особливо уважно і не порушувати важливі правила догляду.
Про розповіла квітникарка у блозі "Світ орхідей" в TikTok.
Що не можна робити з орхідеєю під час цвітіння
Квітку не можна підживлювати, коли вона квітне. Тому що з нею станеться біда - квіти прив'януть і вона може їх скинути.
Для орхідеї підживлення в цей час - це стрес, саме тому вона реагує припиненням цвітіння.
Підживлювати орхідеї треба, коли вони:
- перецвіли,
- в період росту коріння,
- коли росте листя,
- коли з'являються квітконоси.
Коли вже є бутони чи квіти, орхідею підживлювати не можна!
Чим і як підживити орхідеї
Експертка радить використовувати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою.
Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.
Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю.
Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася".
Також ми писали, як вдома виростити сортову фіалку "як на виставці".
Крім того читайте, що треба зробити з орхідеєю після її покупки.