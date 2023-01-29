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Ніколи не робіть цього з орхідеєю під час цвітіння, бо вона осиплеться

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Неділя 29 січня 2023 18:11
Ніколи не робіть цього з орхідеєю під час цвітіння, бо вона осиплеться Орхідея (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотичні красуні орхідеї потребують особливого догляду, щоб радувати нас пишним цвітінням. Коли ці "прибульці" квітнуть, до них треба ставитися особливо уважно і не порушувати важливі правила догляду.

Про розповіла квітникарка у блозі "Світ орхідей" в TikTok.

Що не можна робити з орхідеєю під час цвітіння

Квітку не можна підживлювати, коли вона квітне. Тому що з нею станеться біда - квіти прив'януть і вона може їх скинути.

Для орхідеї підживлення в цей час - це стрес, саме тому вона реагує припиненням цвітіння.

Підживлювати орхідеї треба, коли вони:

  • перецвіли,
  • в період росту коріння,
  • коли росте листя,
  • коли з'являються квітконоси.

Коли вже є бутони чи квіти, орхідею підживлювати не можна!

Чим і як підживити орхідеї

Експертка радить використовувати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою.

Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.

Поливати треба із "замочуванням". Залийте добриво у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю.

Поставте туди орхідею, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася".

Також ми писали, як вдома виростити сортову фіалку "як на виставці".

Крім того читайте, що треба зробити з орхідеєю після її покупки.

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